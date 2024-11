I pensionati salvano il reparto 

INVIATO

Isili. La passione per la medicina, l’amore per il proprio paese e, perché no?, un po’ di euro in più che, di questi tempi, fanno sempre comodo. Se il Pronto soccorso del San Giuseppe Calasanzio funziona (sia pure a mezzo servizio, dal momento che alle 20 vengono chiuse le porte), è soprattutto grazie a questa “ricetta”: il reparto è operativo perché un medico in pensione da giugno, Luciano Fei, settant’anni tra pochi giorni, ha deciso di rimettersi in gioco, in attesa della delibera della Asl che deve ufficializzare la nomina di un altro pensionato, Ettore Lai, medico isilese, anch’egli ormai in quiescenza.



La situazione

Sarebbe una splendida notizia per tutto il territorio se il Pronto soccorso restasse aperto 24 ore al giorno. Ma servirebbero cinque medici mentre ora ce n’è uno strutturato, uno, Fei, appunto, con un contratto di sei mesi, e, normalmente, uno o due provenienti da Cagliari che danno la disponibilità a coprire i turni. Se possibile, peggiore è la situazione degli infermieri: ce ne sono quattro per coprire 12 ore, ne servirebbero il doppio. Anche perché, in un reparto come il Pronto soccorso, le sorprese sono sempre dietro l’angolo: il 118 sa che, dopo le 18, non può più portare i casi gravi.



Il ritorno

Quindi l’arrivo di un medico che interrompe il meritato riposo e si rimette il camice non può che esserne accolto con favore. «Una scelta strana la mia? A me, invece, stupisce il fatto che ci siano medici in pensione che non vogliono più lavorare se vengono richiamati», si schernisce Fei. La passione per il lavoro ma non solo. «A parte il fatto che proprio non mi ci vedo a trascorrere le mie giornate sul divano, mi dispiaceva tanto vedere Isili in questa situazione. In fondo, sono nato in questo paese, qui ho studiato e ho anche lavorato, all’inizio della mia carriera, nell’ospedale di Isili. Poi mi sono trasferito a Cagliari, dove ancora vivo, 25 anni fa per lavorare al Brotzu». Il 9 ottobre, dopo quattro mesi da pensionato, la nuova avventura al Pronto soccorso di Isili, con un contratto di sei mesi. «Non mi pesano certo i turni di 12 ore. E non avrei problemi neanche se il reparto lavorasse 24 ore al giorno». Eppure si parla pur sempre di un lavoro stressante. «È stressante solo se viene fatto mal volentieri. Altrimenti è un lavoro meraviglioso». Nessun problema, dunque: il Pronto soccorso di Isili potrà contare su questo medico. Per altri cinque mesi? «Se starò bene, sono pronto a rinnovare il contratto alla sua scadenza». Nel frattempo, circolano voci incoraggianti: sarebbero interessati a lavorare nel reparto una cardiologa di Cagliari e un medico di Bosa. Voci di paese da confermare, sia chiaro.



Le reazioni

Gli isilesi coccolano questo medico piovuto dal cielo. Ma la situazione va risolta strutturalmente. «Occorre fare un ragionamento sul lungo periodo», interviene il sindaco Luca Pilia. «Tra l’altro, risolvendo i problemi dei Pronto soccorso dei piccoli centri», prosegue, «si decongestionerebbero quelli delle grandi città». Ma servono medici disposti a trasferirsi in questi paesi. «Qualcuno abituato a lavorare a Cagliari», svelano Gabriella Serra e Rina Murgia, del Comitato salute bene comune, «quando viene qui, scopre che i ritmi sono molto più tranquilli, meno stressanti». Anche se c’è il rovescio della medaglia. «In un piccolo ospedale non è sempre possibile chiedere la consulenza a uno specialista. Dunque si corrono più rischi». Ma, a sentire Fei, è un rischio che vale la pena correre.

RIPRODUZIONE RISERVATA