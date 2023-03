I pensionati ridanno vita alla biblioteca 

Il numero dei libri chiesti in prestito è di nuovo in aumento - dopo lo stop imposto dalla pandemia - così come le presenze fisse nelle biblioteche comunali di Selargius, da quella centrale di via Sant’Olimpia agli spazi per la lettura dei ragazzi di piazza Sì ‘e Boi, sino a quella di Su Planu. Una ripresa che lo scorso anno ha fatto registrare un boom di pensionati fra i più affezionati lettori in città: 187 fra over 60 e 70, quasi il doppio rispetto ai ventenni. Tanti anche gli adolescenti, oltre 200 nella fascia d’età fra i 5 e i 14 anni.

Città di lettori

Una città che legge, da anni senza una libreria ma che può contare su un sistema bibliotecario che vanta un patrimonio di 48mila volumi circa, oltre 1.300 arrivati lo scorso anno fra libri acquistati e ricevuti in dono. Senza contare i circa 3mila dvd, 50 audiolibri, e poco più di mille documenti musicali.

E dopo il freno del Covid, si registra un ritorno alla normalità che riporta i numeri verso il trend pre pandemia. I prestiti di libri lo scorso anno sono stati quasi 16mila, poco meno di 3mila in più rispetto al 2020, mille in più se si considera il 2021 come anno di riferimento. «Una vera e propria ripresa da metà del 2022, momento in cui si sono allentate le misure di protezione e soprattutto le persone hanno ripreso con fiducia a frequentare gli spazi e le attività», sottolinea la responsabile del sistema bibliotecario comunale Antonella Demurtas.

Pensionati da record