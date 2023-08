I pensionati per rimediare alle carenze 

A fine anni Settanta scoppiò il fenomeno della pletora medica, ovvero: troppi camici bianchi. Nessuno all’epoca si poneva il problema di dover coprire i turni negli ambulatori centrali e di periferia. Erano talmente tanti che si pensava foss ero addirittura in eccesso. Più di quarant’anni dopo emerge un quadro allarmante, soprattutto nei territori periferici. In Ogliastra sono diverse le sedi disagiate, con una quindicina di incarichi carenti. Perdasdefogu, Seui, Ussassai sono classificate come sedi disagiatissime. «Da quattro anni sono senza medico e il servizio è garantito anche da professionisti in pensione». Sandro Rubiu, direttore del distretto sanitario di Tortolì, entra nel merito della geografia sanitaria sul territorio, in continua evoluzione proprio in virtù del fatto che l’età media dei professionisti è molto avanzata e in tanti sono prossimi al congedo. «Ci sono difficoltà anche a Talana e ad Arzana dove l’unico medico in servizio, Franca Doa, è alla soglia dei 70 anni e sta prestando assistenza a pazienti in sovrannumero. Per fronteggiare l’emergenza a Villagrande abbiamo attivato anche la guardia medica diurna, mentre a Tortolì mancano tre medici sugli 11 previsti dalla pianta organica. Qui abbiamo sollevato il massimale e alcuni di loro stanno assistendo 1.800 pazienti». Sul territorio ha concesso respiro, sebbene in parte, la riattivazione - dopo tre anni - della guardia turistica di Bari Sardo che nei giorni scorsi è stata potenziata. È in servizio anche la guarda turistica di Tortolì, mentre restano fuori uso quelle di Santa Maria Navarrese e Tertenia.

RIPRODUZIONE RISERVATA