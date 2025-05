I pensionati di piazza Resistenza 

A Samassi, in piazza Resistenza, ogni pomeriggio ha luogo un rito fatto di chiacchiere, risate e storia. Un gruppo di pensionati si incontra lì ormai da anni, tutti i giorni, senza eccezioni. È iniziato tutto come un semplice ritrovo spontaneo tra compaesani dello stesso rione, seduti sulle panchine per passare i pomeriggi in compagnia. Da quelle panchine si è poi passati a due gazebo, fino ad arrivare ad oggi, con un gazebo in legno realizzato dal Comune, diventato il loro spazio ufficiale.

In evoluzione

Negli anni, il gruppo si è trasformato. Alcuni amici non ci sono più, altri – scherzano – sono dei “randagi adottati”: non sono originari di Samassi o sono provenienti da altri quartieri, ma ormai fanno parte della famiglia. Come Erminio Concas, classe 1940, originario di Armungia ma trapiantato a Samassi: «Qui discutiamo di tutto, critichiamo le leggi e ne facciamo di nuove». Sotto quel gazebo si riuniscono volti e storie diverse, come quella di Marco Sanna, 69 anni, che si diverte a scrivere poesie in rima. «Siamo tutte persone che si rispettano. Parliamo del passato, del presente e del futuro». Ogni incontro è un piccolo evento. «Alcuni giorni arriviamo anche a 25 persone – racconta Franco Mancosu – si discute, si mangia, si impara. Serve anche per la cultura».

Il legame

Il clima è quello di una grande famiglia, conferma Gesuino Lilliu, 83 anni: «Qualche volta litighiamo, ma sempre con parole dolci – aggiunge con un sorriso – poi facciamo subito pace. Parliamo di tutto: politica, attualità. Prima c’erano le sale da ballo, poi i club, oggi ci ritroviamo qui». Il gazebo ha una sua anima, che rispecchia quella delle persone che lo vivono: decorazioni, aforismi appesi, calendari. Due opere in legno che ritraggono due piccioni, realizzate da Mario Setzu, 73 anni, guardano il ritrovo dall’alto di una trave. La socialità del gruppo non si limita alla piazza, ma è anche online.

Social e Papi

Su Facebook hanno un gruppo privato chiamato “I pensionati di piazza Resistenza”, creato da Luigi Messinas, 78 anni. Il logo? La rotonda che si trova proprio davanti al gazebo. I pensionati si sono anche cimentati nel giardinaggio, armati di zappe e pale, abbellendo un’aiuola vicina con rose e gerani. Ora sperano che anche la rotonda possa essere riempita di terra, per poterla decorare allo stesso modo. Il più anziano del gruppo è Enrico Concu, noto Enrichetto, nato nel 1932, una memoria vivente che racconta con lucidità delle scuole durante il ventennio fascista e di una Samassi molto diversa da oggi, con il fiume che attraversava quelle che ora sono strade. «Ho vissuto otto papi», dice. E con la notizia del nuovo pontefice il numero sale a nove. «Sarà il più anziano ma mangia più di tutti noi messi insieme» scherza Franco Concu.

I banchetti

Efisio Diana chiarisce: «Qui festeggiamo i compleanni a rotazione. Siamo organizzati, portiamo i tavoli, a volte mangiamo anche il maialetto, poi si chiude con i pasticcini». «È un modo come un altro per stare insieme», conclude Ignazio Onnis. Alla base di tutto, assicurano, c’è il rispetto reciproco. È questo che tiene unito il gruppo. Ed è questo che ogni giorno li riporta lì, sotto quel gazebo.

RIPRODUZIONE RISERVATA