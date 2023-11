I pensieri dei bambini per la violenza sulle donne 

Oggi, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, sul monumento di via Lungomare illuminato verranno proiettati pensieri e disegni degli alunni delle quinte elementari della cittadina. L’appuntamento è per oggi, dalle 17.30 alle 20.30. All’ex Blocchiera Falchi, oggi dalle 17, è possibile visitare la mostra I muri di Kabul, diritti negati dipinti sui muri di Kabul. Organizza l’associazione Figurasfondo. A Perdasdefogu alle 15 i bambini tingeranno di rosso una panchina nella piazzetta di fronte alla biblioteca. Poi alle 17 un incontro sulla Giornata. Partecipano Gemma Demuro, Rita Melis e Giacomo Mameli. (ro. se.)

