I pendolari della notte restano senza bus 

Era atteso da tempo un bus a chiamata che arrivasse anche nelle strade di Flumini lontane dalle fermate.Ma la novità appena introdotta non basta per risolvere il problema dei tanti quartesi che si spostano a Cagliari e nei centri dell’hinterland per lavorare o anche per trascorrere serate di svago.

Niente notturni

Nonostante infatti proteste, petizioni e continui solleciti, i bus continuano a effettuare le ultime corse da Cagliari a Quartu prima delle 23, con eccezione soltanto del servizio notturno del sabato.Qualcosa era migliorata la scorsa estate con un piccolo prolungamento degli orari poco prima dell’una ma poi arrivati all’autunno tutto è tornato come prima. E il disagio riguarda anche chi deve muoversi all’interno della città con le linee 40 e 41 che fermano i motori alle 22,50 con buona pace magari di ragazze che finiscono di lavorare in ristorante o in pizzeria dopo mezzanotte e sono costrette a percorrere chilometri a piedi in strade buie e deserte per tornare a casa.

I disagi

Al capolinea di via Brigata Sassari si raccolgono i malumori dei passeggeri.«Io lavoro a Cagliari e finisco dopo le 23», dice Beatrice Schirru 19 anni, «e dopo quell’ora non ci sono pullman per tornare. Quindi devono per forza venirmi a prendere perché io non ho l’auto. I disagi sono tantissimi perché non sempre c’è qualcuno che può venire a prendermi e non sempre ci sono colleghi che mi possono dare un passaggio. Quando ero studentessa, non mi rendevo conto di questi problemi anche se anche per chi deve raggiungere gli istituti ci sono diversi ostacoli. Per il liceo Motzo per esempio, non c’è un pullman diretto e devi adattarti ai vari orari». Valentina Frongia 40 anni è dello stesso parere. «Credo che i bus notturni siano essenziali e non solo il sabato. Bisogna pensare a chi lavora ma anche a chi vuole uscire. Non ci sono collegamenti neanche in città e ti ritrovi a piedi di notte,con tutti i pericoli che questo comporta». «Io mi sposto in genere a piedi» dice Sara Marcia 28 anni, «ma è chiaro che non puoi farlo di notte e l’ultima corsa che parte da Cagliari alle 22,50 è davvero insufficiente. Dovrebbero allungarla almeno fino a mezzanotte». E ancora Mattia Deiana 21 anni «va bene il sabato ma non è che uno esce o lavora solo il sabato».

La situazione

Nel periodo invernale l’ultima corsa è quella del PF che dal litorale raggiunge Cagliari alle 23.44, ma da Cagliari a Flumini l’ultimo giro è alle 22,50. Per il resto va pure peggio: il 30 da Cagliari viaggia per l’ultima volta alle 22,30 e nel percorso inverso alle 23. mentre il PQ da Cagliari a fa l’ultima corsa alle 22,10 e nel percorso inverso alle 22,50. Non va certo meglio con il QEX la linea diretta Cagliari-Quartu e viceversa che fa gli ultimi viaggi rispettivamente alle 22,55 e alle 23,19. Il Ctm ha precisato che «le linee sono tutte a frequenza e il servizio ha un termine. Solo il sabato notte ci sono i servizi notturni». Si possono però chiedere più servizi e orari prolungati anche notturni alla Regione e ai Comuni.

RIPRODUZIONE RISERVATA