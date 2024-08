I pellegrini con Zigheddu arrivano sotto il diluvio 

Hanno fatto tappa a Lula a mezzogiorno i pellegrini del Cammino di Bonaria, accompagnati dal suono delle campane della parrocchiale di Santa Maria Assunta e dalla pioggia. Una benedizione attesa e insperata in questo periodo di grande arsura che ha colpito il territorio. Un gruppo numeroso accompagnato dall'ispiratore del cammino, Antonello Menne, tornato da Santiago De Compostela, qualche giorno prima della partenza da Olbia. Da San Simplicio, luogo di partenza del cammino fino alla basilica di Bonaria. Da Olbia dunque i pellegrini hanno idealmente spiegato le vele, marciando verso San Paolo di Monti, Enas, attraverso vallate di vitigni dorati dal sole estivo, passando per Berchideddu e Sa Castanza e Alà Dei Sardi e da li arrivati a Bitti, dove sono stati raggiunti dal veterano dei cammini in Sardegna: l'infaticabile Zigheddu, anche lui di ritorno dal cammino di Assisi.La comitiva festosa ha invaso la strada principale del paese, nonostante la pioggia. Ad attendere i pellegrini nel segno di un'accoglienza genuina e di una ospitalità sacra, le “ospitalere”. Domattina all'alba, partenza per il santuario di San Francesco, e poi tappa a Nuoro in quello che è l'ultima verifica, prima dell'apertura definitiva ai pellegrini provenienti da ogni luogo.

