VaiOnline
telecomando
25 aprile 2026 alle 00:30

I pellegrini a Bonaria 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Videolina stamane seguirà dalle 7 l’arrivo a Cagliari del pellegrinaggio da Sinnai alla Basilica di Bonaria, momento più intenso e carico di emozione di tutto il cammino. Dopo circa 20 chilometri percorsi durante la notte, il clima di stanchezza fisica si trasforma in una gioia collettiva.

Il silenzio della notte lascia spazio ai canti e alla preghiera del Rosario, che risuonano tra i palazzi ancora silenziosi di Cagliari. Il momento simbolico è la risalita del viale che conduce al sagrato qui (verso le 8), i pellegrini vengono accolti dal suono festoso delle campane e dal saluto dell’arcivescovo Baturi. Viene ufficialmente deposta la Fiaccola della Pace. L’arcivescovo rivolge un discorso di benvenuto e di riflessione sul tema del pellegrinaggio che quest’anno è legato al Centenario della Basilica.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cagliari.

Zuppi: la guerra non risolve i conflitti

l Ragas, R. Serreli
Il delitto

«Leonardo un ragazzo d’oro, chi l’ha ucciso deve pagare»

Il padre del 23enne, Mondo Mocci: era pieno di vita,  benvoluto da tutti, non meritava di fare questa fine 
Gigi Pittau
Il delitto

Tra le palazzine  sgomento e paura: «Uno strano viavai»

Sull’asfalto i segni del sangue, lo choc in piazza Settimio Severo  
Roberto Carta
Ricorrenza

In pellegrinaggio sotto le stelle

Stamattina l’arrivo dei fedeli davanti alla basilica cagliaritana 
Raffaele Serreli
la celebrazione

Zuppi: «La Sardegna sia crocevia di pace»

Il cardinale ospite d’onore a Cagliari per il centenario della Basilica di Bonaria 
Alessandra Ragas
La crisi

La rappresaglia di Trump «Spagna fuori dalla Nato»

La minaccia in una mail interna del Pentagono E per le Falkland il ritiro dell’appoggio a Londra 