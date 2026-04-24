I pellegrini a Bonaria 

Videolina stamane seguirà dalle 7 l’arrivo a Cagliari del pellegrinaggio da Sinnai alla Basilica di Bonaria, momento più intenso e carico di emozione di tutto il cammino. Dopo circa 20 chilometri percorsi durante la notte, il clima di stanchezza fisica si trasforma in una gioia collettiva.

Il silenzio della notte lascia spazio ai canti e alla preghiera del Rosario, che risuonano tra i palazzi ancora silenziosi di Cagliari. Il momento simbolico è la risalita del viale che conduce al sagrato qui (verso le 8), i pellegrini vengono accolti dal suono festoso delle campane e dal saluto dell’arcivescovo Baturi. Viene ufficialmente deposta la Fiaccola della Pace. L’arcivescovo rivolge un discorso di benvenuto e di riflessione sul tema del pellegrinaggio che quest’anno è legato al Centenario della Basilica.