«I peccati della Giunta in 2000 volantini» 

«Duemila volantini già distribuiti alle famiglie di Arbus e altri stanno per arrivare: unico strumento per far sentire la nostra voce». Michele Schirru, capogruppo di minoranza, attacca la Giunta di Paolo Salis e spiega il perché: «In questi due anni, non siamo stati mai coinvolti nelle scelte amministrative, per noi il protocollo è oscurato, le risposte alle interrogazioni arrivano dopo mesi, quando la questione è già superata”. Il primo cittadino tira dritto per la sua strada: «Un disco incantato, sempre e solo strumentalizzazioni».

Uffici in affanno

«A due anni dall’insediamento – dice Schirru – la maggioranza ha amministrato l’ordinario e pure male. Si è dimenticata persino delle ricorrenze del 25 Aprile e del 1° Maggio, eppure c’è tanto da dire sul lavoro nel nostro territorio. Pensiamo ai 42 licenziamenti della Villaservice, di cui il Comune è socio, ma nulla ha fatto per salvare le famiglie dalla disoccupazione. Sulla bonifica di Piscinas continuano a ignorarci, le notizie le apprendiamo dalla stampa. Nemmeno una parola in Consiglio comunale da parte dell’assessore all’Ambiente, Simone Murtas, nonostante sia stato interrogato». E così il gruppo Avanti Arbus ha pensato al volantino, come mezzo per informare la popolazione, partendo dall’aumento della Tari e dalla stagione turistica alle porte senza un un cenno alla programmazione. «Un disastro – continua Schirru – dietro l’altro. Il personale dipendente è ridotto all’osso. Un viavai di impiegati, arrivano, restano qualche mese e lasciano l’incarico. La causa va ricercata nella gestione, non basta la buona volontà, ci vuole anche organizzazione. E questa manca. La Municipale che con solo quattro agenti non può avviare la stagione balneare. E il salvamento a mare? E i parcheggi sulla Costa Verde? Silenzio assordante».

«Minoranza cieca»

La replica di Salis non si è fatta attendere, con una precisazione: «Non abbiamo nulla di cui discolparci. Abbiamo ereditato una situazione difficile, la bacchetta magica non c’era prima e non c’è neppure adesso». Il primo cittadino fa parlare i numeri: «Personale in affanno? Verissimo. Con la consiliatura precedente, composta dagli attuali consiglieri di minoranza, escluso Agostino Pilia, governavano Arbus – continua il sindaco Salis –. Oggi dimenticano che nel 2015 i dipendenti erano 39, alla fine del mandato 23, solo due i nuovi assunti. Dal 2020 al 2024 sono rimasti in ventitré, durante il nostro mandato sei sono andati in pensione e sei sono stati assunti. Il fatto è che l’opposizione vive in eterna campagna elettorale. Non si è accorta che abbiamo aperto le porte ad un’incompiuta, il caseificio e neppure del Puc approvato, del cantiere forestale sulla Costa Verde, per citare tre grandi opere».

