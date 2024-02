«I pazienti non riescono a entrare nelle liste del sistema trapianti» 

Sono aumentati i trapianti fatti in Sardegna nel 2023 – 79 in totale, contro i 76 dell’anno precedente – ma dato il forte incremento delle segnalazioni di morte encefalica e del numero di donatori utilizzati, si sarebbe potuto fare molto di più.

Le associazioni dei pazienti, quelle che a fine ottobre scorso hanno manifestato davanti al Brotzu – per rivendicare, ad esempio, un allungamento delle liste d’attesa e il potenziamento del personale sanitario dedicato – tornano alla carica.

«Purtroppo, non è cambiato nulla», dice Pino Argiolas di Prometeo Aitf, «il sistema continua ad avere falle. A fronte di un grande lavoro di “procurement” del Centro regionale trapianti, dei coordinatori locali delle donazioni nelle Rianimazioni e dei volontari, con tanti donatori utilizzati ci si sarebbe aspettati un naturale forte aumento degli interventi. Invece la situazione è drammatica: con centinaia di persone che non riescono a fare tutte le visite pre-trapianto e pertanto non possono essere messe in lista e fare il trapianto».

I numeri

Secondo il report regionale, nel 2023 i trapianti sono stati 79 (76 nel 2022). Nel dettaglio: 35 di fegato (+2), 2 combinati fegato-rene (nessuno nel 2022); 30 di rene singolo (34 l’anno precedente); 7 di cuore (come nel 2022); 5 di polmone, eseguiti a Torino in base a convenzione con organi di donatori sardi (erano 2 nel 2022).

Gli organi prelevati nell’Isola e trapiantati in altre regioni sono stati: 29 per il fegato (di cui 7 ceduti per urgenze e programmi nazionali e 22 ceduti in eccedenza); 24 per il rene (di cui uno ceduto per programmi nazionali, combinato rene-pancreas, e 23 ceduti in eccedenza); 10 per il cuore (di cui 5 per urgenze nazionali e 5 in eccedenza); 3 per i polmoni (ceduti in eccedenza extra convenzione).

Le Rianimazioni della Sardegna hanno avuto 115 segnalazioni di morte encefalica, contro le 80 del 2022 (+43,7%) con 61 donatori utilizzati (contro i 51 del 2022).

Unico dato negativo è quello relativo alle opposizioni alla donazione: 36 opposizioni (il 31,30%), mentre nel 2022 erano 19 pari (23,80%).

L’allarme

Dice ancora Argiolas: «Non siamo contrari al fatto che degli organi possano lasciare la Sardegna per salvare persone che ne hanno bisogno, è giusto e doveroso stare nella Rete, ma non possiamo neanche stare in silenzio di fronte a centinaia di pazienti sardi che hanno bisogno di un trapianto e non lo possono realizzare per mancanza di medici e infermieri che gli consentano di fare tutte le visite pre-trapianto. Purtroppo questa è la nostra Sanità pubblica e ci stiamo rendendo conto che il Brotzu non ha più la stessa attenzione per i trapianti come in passato. Non è pensabile che si riduca il personale dei centri trapianto (medici e infermieri) senza che i trapianti ne risentano, se non si sostituiscono coloro che sono andati in pensione o hanno lasciato la Sanità pubblica per quella privata, i trapianti saranno sempre meno».

La rete

Sottolinea Lorenzo D’Antonio, coordinatore del Centro regionale trapianti: «È ovvio che dobbiamo sempre migliorare, ma l’aumento registrato è da leggere in chiave positiva, il trapianto non è un’attività che si può sempre e per forza fare, l’età media dei donatori è avanzata, e questo vuol dire che le valutazioni per le assegnazioni devono essere ancora più accurate. Purtroppo, non sempre c’è una corrispondenza tra organi e possibili riceventi. Noi siamo impegnati al massimo per implementare le liste d’attesa, e ci stiamo riuscendo, con diversi inserimenti anche a dicembre e a gennaio: avere più pazienti, ognuno con la propria storia clinica, ci consentirà di allocare gli organi in maniera coerente. I numeri sono importanti, ma noi puntiamo sulla qualità».

Detto questo, aggiunge D’Antonio, «siamo d’accordo sul problema della carenza di medici e delle risorse limitate, un problema che non riguarda soltanto noi ed è all’attenzione anche del tavolo nazionale trapianti. La Sardegna reagisce bene, nonostante questo, però è una lotta. Abbiamo un’eccellenza, che però va supportata, sostenuta e curata. Le potenzialità sono enormi, i chirurghi validissimi, li dobbiamo mettere nelle condizioni di lavorare meglio». (cr. co.)

