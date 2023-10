I pazienti fragili diventano giardinieri, falegnami e pittori  

Sorridono e sembrano felici di ricevere visite. Soprattutto, sono orgogliosi di mostrare quello che fanno. E Clarissa, Fabio, Gabriele, Gemiliano, Antonio, Raffaele, Federico e tutti gli altri pazienti che frequentano il centro diurno di salute mentale della Asl di Cagliari a Marina Piccola di cose belle ne fanno tante. Ieri, nel giorno mondiale della salute mentale, mentre i luoghi pubblici si colorano di verde, i pazienti attraverso i loro lavori si sono raccontati per provare a sconfiggere quel pregiudizio che ancora aleggia nella nostra società. Eppure il confine tra sanità mentale e patologia è un sottile filo nel quale chi è più fragile è un’equilibrista.

C’è il laboratorio della ceramica, dove realizzano diversi oggetti che ricordano i colori e i simboli del mare. La Sella del Diavolo è diventata il logo dei loro lavori. Poi c’è quello di cucito e quindi spazio alla creatività e alla manualità per imbastire borse, codini, runner da tavola utilizzando diversi tessuti. Fiore all’occhiello sono quelli della fioricoltura e della falegnameria con cui hanno trasformato il cortile della struttura in un giardino dove passeggiare e farsi coccolare dal profumo del mare che si confonde con quello delle erbe aromatiche e dei fiori. O dove sedersi sotto un grande albero a leggere un bel libro. Ancora il laboratorio della fotografia e della scrittura con la nascita della una testata online “la senti questa voce”. Tra le attività che animano il Centro, non poteva mancare la musica che ha portato alla creazione della band “The Heealing”: pazienti ed educatori suonano e cantano insieme. Le attività settimanali sono numerose e risvegliano in ognuno abilità dormienti. Tutto lì parla di loro, dei loro sogni, delle loro paure e delle loro fragilità. Come gli scatti esposti su un bancale trasformato in portafoto. Federico, per esempio, nella sua foto del microfono in bianco e nero ha scritto: «Il mio dolore è senza voce». Sempre in bianco e nero è lo scatto di Gemiliano che rappresenta una persona di spalle, una cornice di fiori: «Uno scatto, una foto, una storia, un matto», ha scritto.

