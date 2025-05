«I pazienti con l’Hiv non sono pedine» 

Una petizione e un sit-in. Lila Cagliari si mobilita per protestare contro lo spostamento del centro Hiv dal Policlinico Universitario di Monserrato all’ospedale San Giovanni di Dio di Cagliari che, dicono, sarebbe avvenuto in 48 ore e senza nessuna comunicazione ai pazienti.

«Avendo preso atto dell’incresciosa situazione, abbiamo scritto alla Direzione sanitaria e atteso inutilmente risposte alla richiesta inviata come organizzazione di pazienti e di cittadini», dichiara Brunella Mocci, presidente di Lila Cagliari, «nel frattempo, abbiamo ricevuto 178 e-mail da parte di pazienti seguiti al centro Hiv del Policlinico: pazienti provenienti da tutto il territorio. Si dicono disorientati per essere stati ignorati e trattati come pedine sullo scacchiere della sanità sarda e sono preoccupati per il disagio di doversi recare in due ospedali diversi, prima al San Giovanni di Dio per la prescrizione della terapia e successivamente al Policlinico per il ritiro dei farmaci, con la difficoltà di conciliarlo con i tempi lavorativi di ciascuno di loro».

Domani un presidio

Per questo motivo, lunedì 19 maggio, dalle 11, ci sarà un presidio, organizzato proprio da Lila Cagliari, davanti al San Giovanni di Dio. Saranno presenti anche altre organizzazioni del territorio, tra le quali il Tribunale per i diritti del Malato, l'Arc e Cittadinanza Attiva. Una settimana fa, inoltre, Lila Cagliari ha lanciato una raccolta firme online sul sito change.org, dal titolo “Fermate lo smantellamento del centro Hiv di Monserrato”, che in una settimana è arrivata a 400 firme. «Nella richiesta inviata all’Azienda Ospedaliero Universitaria, chiediamo che la terapia venga consegnata nello stesso ambulatorio del San Giovanni di Dio in cui il centro è stato trasferito», prosegue Mocci, «chi ha l’hiv e assume regolarmente la terapia non trasmette il virus. La terapia non va ostacolata dalle istituzioni, in quanto è fondamentale sia per la salute individuale che per quella pubblica. Per questo siamo stupiti del disinteresse dell’Azienda riguardo le complicazioni a cui si sottopongono i pazienti». L’Aou fa sapere che il commissario straordinario, Vincenzo Serra, insediatosi da due settimane, «prenderà in mano la situazione quanto prima e troverà una soluzione che vada bene ai pazienti».

