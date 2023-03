I pattinatori della Roller sono campioni regionali 

È stato un giorno speciale quello di domenica 12 marzo per gli esordienti e giovanissimi della scuola di pattinaggio Roller di Carbonia.

I piccoli atleti si sono classificati primi al campionato regionale strada, svoltosi a Monastir. Un’intensa gara che ha portato ad ottenere diversi podi e ottimi piazzamenti nelle prime 6 posizioni. A sorprendere non è solo la giovane età degli atleti, che va dagli 8 ai 10 anni, ma anche il fatto che la squadra sia stata costituita da poco tempo. «Abbiamo iniziato nel 2019 - dice Francesca Presti, presidente della società – e subito siamo stati bloccati dalla pandemia, per questo il risultato raggiunto riempie ancora più di orgoglio».

Il punteggio ottenuto è di 132. Ogni atleta dà il meglio di sé, sa che gareggia per sé stesso, ma soprattutto per la squadra, perché tutti i risultati vanno a sommarsi per un unico esito finale: «Ecco perché per me è importante ogni singolo bambino -conclude Francesca Presti- ognuno contribuisce alla vittoria della squadra secondo le proprie possibilità». Per l’Asd. Roller le competizioni non sono terminate: saranno presenti a Elmas per i campionati interprovinciali pista e a Sassari per i campionati regionali pista. Il 16 giugno voleranno in Trentino per I giochi nazionali delle società, per i quali si sono già collocati sesti nel 2022.

