I pastori tornano sulle barricate 

Gli allevatori e agricoltori sardi sono stufi di aspettare, dopo i danni della siccità, la diffusione della lingua blue e la conseguente campagna vaccinale, i pagamenti della Pac, la Politica agricola comune che sostiene con fondi europei il comparto. Secondo i promotori della assemblea generale che si è tenuta al centro servizi di Tramatza, Gianuario Falchi, Nenneddu Sanna, Fabio Pisu e Mario Carai, la regione con il suo ente pagatore è troppo lento- «Sono state pagate soltanto 7mila aziende su 30mila e l’assessore alla agricoltura continua a fare proclami».Secondo quanto evidenziato da Fabio Pisu, «i rappresentanti del mondo delle campagne hanno chiesto più volte alla regione di fare un incontro dove poter analizzare le vere problematiche che stanno colpendo le aziende ma non hanno mai ottenuto risposta. «Quando in una regione tante imprese chiudono vuol dire che qualcosa non funziona. I problemi si stanno accumulando».Gianuario Falchi ha ringraziato la presidente di Anci Sardegna Daniela Falconi e i sindaci, con cui verrà siglato un impegno collettivo. «Le soluzioni – ha detto Falconi – si possono ottenere soltanto dando più potere ai territori. Facendo capire alla Regione che senza agricoltura e pastorizia le nostre comunità sono destinate a soccombere e che le esigenze delle campagne sono molto diverse da territorio a territorio». Il primo passo sarà chiedere immediatamente un confronto unificato con giunta e consiglio regionale.

Regione chiamata in causa

Dal tavolo dell’assemblea l’appello all’assessore regionale all’agricoltura: «Gianfranco Satta ci deve dire quanti soldi sono fermi nelle casse regionali, perché le aziende così non possono più andare avanti. Non possiamo vivere di promesse, se anche i denari dovessero arrivare tra un anno, a quella data ci saranno altri problemi.”Oltre ai ritardi sui pagamenti della Pac i rappresentanti dell’assemblea si sono soffermati sulla vaccinazione per la lingua blu. «Non si riesce a capire cosa vuol fare la Regione, noi non siamo contro il vaccino però siamo 25 anni che stiamo chiedendo la prevenzione». Per Gianuario Falchi bisogna intervenire sull'insetto vettore della malattia e non accanirsi con le aziende: «Vogliamo prevenzione, come si è fatto per le cavallette. Tra l’altro nei territori dove per due anni si è fatta la disinfestazione per le cavallette non è passata la lingua blu, dunque c'è il modo di debellare questo insetto senza usare i vaccini».

«Vessati e umiliati»

Per Nenneddu Sanna è la burocrazia che sta uccidendo le imprese. «Ci sta mettendo in ginocchio in ogni modo, sia dal punto di vista sanitario, sia dal punto di vista della documentazione, siamo vessati e umiliati. Ci considerano ricchi, carichi di soldi perché fanno gli spot pubblicitari dicendo che ci hanno dato tutti i soldi che ci devono. È la solita bugia, e agli occhi della opinione pubblica passiamo per i soliti assistiti, quando siamo noi che come sempre stiamo mantenendo un'intera isola».L’assemblea infine ha deliberato che il prossimo venerdì il movimento delle campagne metterà in atto una forma di protesta pacifica rallentando il traffico sulla 131dcn. Confluiranno due gruppi: uno partirà da Lula verso Nuoro, l’altro da Ottana.

RIPRODUZIONE RISERVATA