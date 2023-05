I pastori in piazza per accogliere i turisti 

Pastori in piazza ad accogliere i turisti. Nel paese del mare e delle spiagge domani la stagione turistica sarà inaugurata così, mostrando ai visitatori come si tosa una pecora, come si prepara il formaggio ma anche - in questo caso ci saranno le abili mani delle donne di Villasimius - come si lavora la pasta fresca. Una festa che è anche il biglietto di presentazione della Pro Loco presieduta da Sergio Ghiani, già presidente del Consorzio turistico. «Chi viene per il mare - sottolinea - avrà modo di conoscere anche le tradizioni. Questa sarà la prima di tante manifestazioni». L’appuntamento è in piazza Margherita Hack a partire dalle 18. I pastori porteranno una decina di pecore e faranno vedere come lavorano nell’ovile: dalla tosatura alla produzione del formaggio. E poi degustazione di prelibatezze - dal vino ai dolci - con la presenza dei produttori.

L’associazione

«Finalmente - spiega Ghiani - riparte la Pro Loco, una ripartenza quasi per caso. Centinaia di persone di Villasimius si sono ritrovate per promuovere il paese al di fuori della politica. Nel direttivo che presenteremo ufficialmente sabato non c’è nessun candidato alle Comunali del 28 e 29 maggio». Sette i componenti: ne fanno parte, oltre al presidente Ghiani, Rosella Sardu (segretaria), Antonio Utzeri (tesoriere), Luca Marci e Valerio Ottolini (consiglieri), Pino Gagliardo, Luigi Mura e Giovanni D’Anna (collegio dei probiviri). Il revisore dei conti è invece Giuseppe Frau.

Il paese

L’evento servirà anche a raccogliere nuovi soci: «Siamo quasi a duecento - aggiunge - e vogliamo coinvolgere il maggior numero possibile di cittadini, oltre a tutte le associazioni locali. È molto belle vedere che ci sono frequentatori abituali di Villasimius disposti a darci una mano. Alcuni di loro sono già diventati soci e altri lo diventeranno a breve. L’obiettivo è solo uno, promuovere Villasimius e confrontarci con le altre Pro Loco della Sardegna. Per la rinascita del paese in particolare durante l’inverno è importante la collaborazione e lo scambio di idee con le altre realtà».