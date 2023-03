Stasera, alle 21, su Videolina, “Emmaus - I passi della fede in Sardegna”, rubrica settimanale di approfondimento religioso curata da Paolo Matta (nella foto) per la regia di Massimo Piras.

Puntata dedicate ai riti della Settimana santa in Sardegna. Si comincia da Cagliari con la processione dei Misteri di San Giacomo, a Villanova, che si svolge due giorni prima della Domenica delle Palme. Nello stesso giorno, nella chiesa di San Giovanni, la discesa del gigantesco Crocifisso, Su Monumentu, preparato per la commovente e drammatica processione del Cristo morto al Venerdì Santo. Inizia la Settimana santa che avrà il suo prologo, al mattino del Giovedì santo, con solenne Messa degli Oli presieduta, in ogni diocesi, dal vescovo attorniato da tutti i sacerdoti e religiosi della sua diocesi.