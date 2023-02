In attesa della nuova serie, che partirà il 18 febbraio, stasera alle 21 rivedremo la puntata di “Emmaus - I passi della fede in Sardegna”, dedicata a Sassari e Sorso, con le devozioni alla Madonna delle Grazie e alla Vergine “Noli Me Tollere”. La trasmissione, curata da Paolo Matta (foto) per la regia di Massimo Piras, si dedica alle due feste che chiudono il mese di maggio nell’Isola, trenta giorni contrassegnati dalla devozione alla Madonna. Sassari ricorda e rinnova il Voto del 1943 quando, proprio l’intercessione della Vergine patrona, salvò la città dalla devastazione dei bombardamenti anglo-americani. A Sorso, invece, resiste una secolare devozione che risale al 1208 legata alla apparizione della Bianca Signora a un povero sordomuto .