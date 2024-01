I partiti verso le elezioni: depositati 35 simboli, nove in più rispetto al 2019 

Nel contesto di trattative in divenire sui candidati presidenti, finalmente una certezza. Per le Regionali del 25 febbraio le forze politiche hanno presentato entro le 20 di ieri 35 simboli. Nove in più rispetto ai 26 del 2019. Il primo passo è fatto, dunque. Ora mancano cinque giorni per le liste da depositare nelle Corti d’Appello dei tribunali entro la mezzanotte del 22 gennaio. Entro il 25, invece, bisogna presentare i candidati alla presidenza.

Alcuni partiti hanno depositato più di un contrassegno. Il Psd’Az, per esempio, ha portato in tribunale il simbolo storico e quello della neonata Lista Solinas presidente, con il suo nome. Un modo anche per prevedere tutti gli scenari. Anche FdI, oltre al logo classico “Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni”, ha quello di Truzzu-presidente e almeno un altro. Alcuni contrassegni danno ospitalità a simboli di partiti minori. È il caso dei Progressisti con La Base, e del Movimento Cinquestelle con “A innantis”.

Alleanza Sardegna-PLI

Assieme anche i loghi di Alleanza Sardegna e Partito liberale italiano. Ieri i segretari Mimmo Solina (As) e Roberto Sorcinelli (PlI) hanno spiegato il senso del patto federativo che «sancisce un’alleanza strutturale ed è fondato su una profonda condivisione della visione politica incentrata sui valori comuni e inscindibili dell’autonomismo e del liberalismo». I temi in comune sono quelli dei «trasporti interni ed esterni di persone e merci (seguendo il modello Baleari fondato sul libero mercato incentivato), turismo, urbanistica, ambiente, industria e attività produttive, agricoltura e sanità». Il percorso delle due forze politiche comincia oggi ma – hanno spiegato Solina e Sorcinelli, «proseguirà anche per le prossime elezioni europee». Inoltre hanno lanciato un appello al Psd’Az affinché scelga la strada della ricomposizione: «Siamo certi che tutti i partiti, compreso il Psd'Az, sapranno trovare una sintesi su questa indicazione. Siamo sicuri che il buon senso e l'interesse per il bene dei sardi prevarrà su qualunque tipo di altro ragionamento».

Setaccio finale

Sulla base dei contrassegni presentati è possibile ipotizzare un numero massimo di candidati alla presidenza della Regione: oltre a Paolo Truzzu (FdI), Christian Solinas (Psd’Az), Alessandra Zedda (Anima di Sardegna) nel centrodestra; Alessandra Todde (Campo largo), Renato Soru (Coalizione sarda) e Lucia Chessa dei Rossomori con il simbolo “Sardigna R-esiste”. Infine, Maria Rosaria Randaccio per “Sardegna Zona franca”. Sette in tutto, dunque.

Oggi in Corte d’Appello è in programma il setaccio di tutti i documenti presentati per stabilirne l’ammissibilità o meno. (ro. mu.)

