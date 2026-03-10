I parrocchiani in udienza in Vaticano dal papa Leone 

Le rappresentanze delle comunità di Vallermosa e Siliqua hanno partecipato, in Vaticano, all’udienza di Papa Leone XIV. L’appuntamento, organizzato dal parroco dei due paesi, don Enrico Murgia, si è svolto nei giorni scorsi. Un centinaio di cittadini di entrambi le comunità, sostenuti dai sindaci, Francesco Spiga per Vallermosa, e Francesca Atzori per Siliqua, sono partiti alla volta della Città del Vaticano per partecipare all’udienza con il Pontefice.

Il gruppo è giunto nella piazza della basilica di San Pietro, dove ha atteso il passaggio del Papa.

«Il principale scopo è stato unire le due comunità in un’esperienza di fede e riflessione - afferma don Enrico Murgia - Momenti emozionanti che hanno gratificato i fedeli presenti all’udienza».

Ieri, dalla Segreteria personale del Papa, don Enrico ha ricevuto un messaggio di ringraziamento per i doni offerti e, in particolar modo, per le lettere inviate al Pontefice dai bambini dei due paesi in cui è stato chiesto di pregare per la pace nel mondo ma anche per le comunità di Siliqua e Vallermosa. Nella missiva, il Papa impartisce la sua benedizione che estende a tutta la comunità.

