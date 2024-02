I parrocchiani a sostegno della Caritas 

A Serramanna la parrocchia di San Leonardo rimane al centro dell’attività di beneficenza anche grazie alle offerte dei fedeli durante le funzioni del fine settimana. «La questua delle messe di sabato 2 e domenica 3 marzo saranno devolute alla Caritas», scrive nel foglio parrocchiale il parroco di San Leonardo don Giuseppe Pes, che rende noto l’importo delle offerte del mese scorso: «Sono state raccolte 550 euro». Le offerte sono state destinate alla Caritas parrocchiale intitolata a Madre Teresa, di cui don Pes è il direttore. Il sacerdote non è nuovo a simili iniziative in favore dell’associazione sempre vicina alle persone bisognose attraverso il “banco alimentare” e il “centro ascolto”. A Serramanna, infatti, la Caritas è un punto di riferimento per le famiglie in difficoltà che si rivolgono all’associazione impegnata a soddisfare i bisogni essenziali, come la fornitura di pacchi di alimenti e, talvolta, anche di arredi ed elettrodomestici usati. ( ig. pil. )

