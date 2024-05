«I parchi eolici trappola mortale per i fenicotteri» 

Il suo destino è scritto nel nome: «Solo all’anagrafe risulto registrato come Roberto. In tutti gli altri documenti, sono invece Roberto Robin». Robin, cioè pettirosso in inglese. Ovvio che, con quel nome, Roberto Robin Roverati abbia speso la sua vita a occuparsi di uccelli. «Sono un tecnico faunistico con 35 anni di esperienza», puntualizza. E ora lancia l’allarme. «I parchi eolici e il fotovoltaico potrebbero creare enormi problemi all’avifauna». Pericoli di ogni genere per tutti gli uccelli, i migratori e gli stanziali, quelli che volano alti e quelli volano radenti al suolo, chi vive al mare e chi sta in montagna.

L’offshore

Un parco eolico in acqua rischia di essere devastante per allodole, tordi, quaglie, beccacce e tortore selvatiche. Le prede più amate dai cacciatori, per intendersi. «Questi volatili», spiega, «arrivano prima dell’alba, cioè al buio. Il rumore proveniente dalle pale rischia di confonderli: alcuni morirebbero finendo contro le pale, altri, invece, cadrebbero in acqua da dove non riuscirebbero più a spiccare il volo». Le pale rischiano di confondere anche quegli uccelli che passano per l’Isola senza trattenersi: in particolare, nella piana del Sinis e nella Giara ci sono formazioni di cicogne e di gru che arrivano dalla rotta iberica».

Le montagne

Ma quelle gigantesche torri rappresentano un pericolo mortale anche per i rapaci che vivono in montagna, in particolare aquile e avvoltoi (compresi quei grifoni che sono stati recentemente reimessi nell’Isola). «Questi uccelli sfruttano le correnti ascensionali. Correnti che vengono create anche dal movimento delle pale». Il rischio è che vengano “aspirati” e fatti a pezzi dalle pale. Quei mostri alti centinaia di metri hanno anche il potere di creare danni indiretti. Per esempio, inducendo un volatile ad abbandonare il territorio. «La gallina prataiola e la maggior parte delle pernici sarde fanno il nido in pianura: interpretano quelle pale in movimento come un rapace in avvicinamento. E lasciano quella zona».

Le rotte

Uccelli migratori, uccelli stanziali. E anche uccelli che frequentano l’Isola pur non avendola come loro casa. «La Sardegna rappresenta la rotta primaria nel Mediterraneo per l’errantismo, lo svernamento e la nidificazione. Da settembre a maggio c’è un flusso continuo di tortore e germani reali». Gli eventuali parchi eolici non posso stare su quelle rotte. Così come non dovrebbero essere realizzati sui punti di accesso all’Isola dei volatili. «Quei luoghi nei quali gli studiosi si piazzano per poterli inanellare e, quindi, studiare». Le due principali porte d’accesso sono il golfo tra Orosei e Olbia e il golfo di Cagliari ma ci sono anche l’Asinara e il golfo di Oristano.

Il simbolo

E rischiano anche quei volatili che rappresentano uno dei simboli di Cagliari, i fenicotteri, “sa genti arrubia”. «Sono uccelli che più che volare planano. Quindi non sono veloci negli spostamenti e non sempre riescono a evitare gli ostacoli». E rischiano anche per altre ragioni. «I loro spostamenti sono frequenti e, per di più, hanno una vista completamente laterale. Dunque, hanno difficoltà nell’individuare gli ostacoli frontali».

La riflessione

I parchi eolici rappresentano un grosso pericolo per gli uccelli. Ma non per questo non si devono fare. «Sia chiaro, non sono un nemico dell’eolico e neanche del fotovoltaico. Ma questi impianti devono essere fatti in luoghi consoni». Niente di nuovo, tutto sommato. «Ho visto quello che hanno fatto in altri paesi: negli Usa i parchi sono stati fatti all’imbocco dei canyon dove non creano disturbo a nessun animale; nei Paesi Bassi, con la stessa logica, vengono piazzati ai piedi delle dighe. Una volta che gli studiosi hanno stabilito i luoghi in cui non si fanno danni, gli ingegneri del vento decidono dove sistemare le pale». Discorso che vale anche per il fotovoltaico. «Il riflesso della luna sui pannelli confonde gli uccelli che scambiano quel luogo per una città e vanno oltre. Quei pannelli potrebbero, per esempio, essere sistemati sui tetti dei capannoni».

