I parchi di Monte Urpinu e Tuvixeddu zone silenziose a tutela dell’ambiente 

Proteggere il silenzio naturale dell’ambiente, ridurre al minimo ogni tipo di rumore prodotto dall’uomo, garantire la distanza da ogni fonte di baccano. Queste le finalità delle zone silenziose, istituite con direttiva europea e recepite dalla Regione, che devono essere delimitate dalla Città Metropolitana su proposta del Comune. E l’amministrazione di Cagliari, con una delibera di Giunta approvata di recente, ha designato tre grandi aree potenzialmente designabili come zone silenziose: i parchi di Monte Urpinu e Tuvixeddu, e il Colle di Sant’Elia.

Il pubblico

Dunque una volta indicate ufficialmente come zone silenziose dalla Città Metropolitana, in queste aree (ben delimitate) non si potranno superare i limiti di rumore indicati dalla normativa. Questo per prevenire e ridurre gli effetti negativi e nocivi dei rumori per l’ambiente. Le aree sono comunque di pubblica fruizione e accessibili alla persone, e devono avere un’estensione territoriale di almeno tremila metri quadri. Da qui l’indicazione dei due parchi di Monte Urpinu e Tuvixeddu e del colle di San Michele.

Nei documenti inviati alla Città Metropolitana, il personale degli uffici dell’assessorato Urbanistica e Rigenerazione Urbana, vengono anche descritte le tre zone, evidenziando anche le caratteristiche ambientali e per la presenza di animali (in particolare a Monte Urpinu con tartarughe, anatre, cigni e pavoni). Le zone silenziose indicate sono di 10 ettari a Monte Urpinu, 18 a Tuvixeddu e 125 nel colle di Sant’Elia. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA