I parcheggiatori  abusivi allontanati  dal centro storico 

Sono stati identificati mentre chiedevano soldi agli automobilisti impegnati nella ricerca di un posto auto nelle strade del centro storico. E poi invitati dai carabinieri ad allontanarsi, come prevede il regolamento di sicurezza e polizia urbana del Comune. Dodici uomini sono inoltre stati sanzionati perché accusati di svolgere l’attività di parcheggiatori abusivi. Si tratta di disoccupati, residenti a Cagliari, tutti di origine straniera ma regolarmente presenti sul territorio nazionale.

Il servizio è stato svolto nella serata di venerdì dai carabinieri delle stazioni di San Bartolomeo, Sant’Avendrace e Stampace, e dai militari del nucleo radiomobile della Compagnia. L’operazione è scattata tra viale Regina Elena e via San Giorgio, passando per via Santa Margherita e l’area attorno al Bastione di Santa Croce. Sono state facilmente individuate alcune persone che chiedevano denaro in cambio della segnalazione di un parcheggio pubblico libero. Alla fine i dodici uomini identificati sono stati sanzionato come prevede l’articolo 7, comma 15-bis, del Codice della Strada, oltre come detto all’allontanamento, come misura in difesa delle aree di particolare interesse e decoro urbano. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA