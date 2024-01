I parcheggi? Sono troppo piccoli per i suv 

Le auto diventano sempre più grandi, ma gli stalli per i parcheggi disegnati sull’asfalto mantengono le stesse misure. Attualmente circa un terzo delle auto in circolazione sono troppo larghe per lo spazio minimo di parcheggio su strada, delimitato dalle strisce bianche a schiena di pesce, con larghezza di due metri e mezzo e lunghezza che va da 4 a 5 metri. Alcune auto di nuova immatricolazione sono più larghe. La problematica dell’ampiezza degli stalli è causata dalle dimensioni dei “suv”, che rappresentano una numerosa percentuale dei veicoli circolanti.

Le leggi

Attualmente la legge consente agli autoveicoli di avere una larghezza come i camion. Le misure crescenti delle automobili è sempre più evidente, perché le auto nuove nell’Ue sono soggette alla stessa larghezza massima degli autobus e dei camion (255 centimetri), mentre lo spazio disegnato sopra il manto stradale continua a essere pari ai veicoli degli anni ’90.

Sempre più spesso accade che i proprietari delle auto non possano aprire le portiere dal lato guida per la vicinanza degli altri veicoli; inoltre le dimensioni considerevoli non permettono l’apertura completa degli sportelli.

La mappa

Le segnalazioni dei cittadini consentono di fare una mappa dei parcheggi più problematici: quelli accanto al palazzo comunale, quelli vicini alle Poste, in via Matteotti e in misura minore quelli di via Mazzini e Via Santa Maria. In questi luoghi, durante la circolazione giornaliera accadono, sempre più spesso, alterchi fra conducenti che reclamano, ognuno dal suo punto di vista, il diritto a circolare e all’uso del proprio veicolo.

I testimoni

Paolo Puddu, assicuratore, testimonia: «Le società di assicurazione ricevono richieste di indennizzo per atti di vandalismo per ammaccature avvenute negli stalli, che non possono essere accolte, perché avvengono in un contesto pubblico di circolazione, non attribuibile a fatti intenzionali». Puddu, con la sua trentennale esperienza in campo assicurativo racconta: «La costante crescita delle dimensioni delle automobili è preoccupante perché nel paese esiste un assetto urbanistico antico, pensato per altri mezzi di trasporto. Riservare sempre più spazio alle auto nelle aree urbane significa sottrarlo alle persone, sempre più spesso i grandi Suv e i pick-up parcheggiano sui nostri marciapiedi, mettendo in pericolo pedoni e ciclisti».

Il Comune

Per il Comune la questione sta diventando un rebus difficile da risolvere: l’aumento della larghezza degli stalli comporta automaticamente la diminuzione del numero degli spazi disponibili e conseguente aumento dell’impossibilità di parcheggio. La proposta di riforma del Codice della Strada potrebbe esautorare i sindaci su molte tematiche riguardo la circolazione stradale, incluse le regole sui parcheggi, in quanto non si terrebbe conto delle peculiarità e esigenze di singoli centri abitati.

RIPRODUZIONE RISERVATA