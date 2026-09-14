I parcheggi per disabili sono spariti nel nulla 

I parcheggi per disabili che c’erano in via Boito prima dell'inizio dei lavori per la costruzione di una palazzina con alloggi comunali, non sono ancora stati ripristinati, nonostante l'intervento sulla facciata dello stabile sia terminato in primavera. Oggi, nei due stalli parcheggiano auto senza contrassegno: possono farlo, la segnaletica orizzontale non si vede quasi più e i cartelli sono spariti. Due mesi fa, l'assessore alla Mobilità Yuri Marcialis aveva assicurato che sarebbero stati «ritracciati a breve». Quando, però, non è stato specificato. E così, i disagi per chi ha un'invalidità proseguono. Nelle limitrofe via Rossini e via Donizetti sono presenti, ma questo non risolve il problema: «Non possiamo andare a cercarlo fino a lì», dicono alcuni abitanti che hanno il pass disabili. Ritarella Galletta, che ogni giorno va a trovare il padre in via Boito e lei stessa ha una disabilità per cui ha bisogno di sostare nell’apposito spazio, aggiunge: «Sono state fatte promesse, ma a oggi siamo ancora così».

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