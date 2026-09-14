SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Via Boito.
15 settembre 2026 alle 00:14

I parcheggi per disabili sono spariti nel nulla 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

I parcheggi per disabili che c’erano in via Boito prima dell'inizio dei lavori per la costruzione di una palazzina con alloggi comunali, non sono ancora stati ripristinati, nonostante l'intervento sulla facciata dello stabile sia terminato in primavera. Oggi, nei due stalli parcheggiano auto senza contrassegno: possono farlo, la segnaletica orizzontale non si vede quasi più e i cartelli sono spariti. Due mesi fa, l'assessore alla Mobilità Yuri Marcialis aveva assicurato che sarebbero stati «ritracciati a breve». Quando, però, non è stato specificato. E così, i disagi per chi ha un'invalidità proseguono. Nelle limitrofe via Rossini e via Donizetti sono presenti, ma questo non risolve il problema: «Non possiamo andare a cercarlo fino a lì», dicono alcuni abitanti che hanno il pass disabili. Ritarella Galletta, che ogni giorno va a trovare il padre in via Boito e lei stessa ha una disabilità per cui ha bisogno di sostare nell’apposito spazio, aggiunge: «Sono state fatte promesse, ma a oggi siamo ancora così».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Maldini ha ripreso gli allenamenti

l Gaggini, L. Piras
L’emergenza.

Nuova rissa tra migranti nel cuore di Cagliari

l Busia, S. Pinna, Vercelli
Il delitto di Monserrato

L’ex bidello aveva già tentato di soffocare la moglie malata: «C’era mio figlio, mi fermai»

Il retroscena durante l’esame dal giudice: Giovanni Secci non ha chiarito il movente 
Francesco Pinna Raffaele Serreli
L’intervista

Mariotti all’addio: «Ho avuto fiducia da tutto l’ateneo»

Il calo degli iscritti, i guai giudiziari «Non mi faccio dimettere dal web» 
Franco Ferrandu
La riforma

Legge elettorale al traguardo col nodo firme

Oggi il via libera del Senato, sit-in di protesta davanti a Palazzo Madama 
l’orrore

Sequestrata e violentata dall’amico social

Il contatto su Instagram, l’incontro, poi lui si trasforma in un orco: arrestato 