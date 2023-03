I parcheggi fanno gola a otto imprese 

Otto imprese ambiscono alla gestione del servizio di parcheggi a pagamento. Hanno depositato le offerte economiche relative all’appalto pubblicato dal Comune per le aree su strada e il multipiano, la maxi struttura diventata regina delle incompiute e snobbata da (quasi) tutti gli automobilisti. Probabile che a giorni l’ente sigilli la procedura e comunichi il risultato della gara (attualmente l’iter è nella fase di accertamento della congruità delle offerte). Sciolti gli ultimi accertamenti burocratici, l’operatore economico potrà avviare l’attività, proprio all’alba della stagione turistica che dovrebbe garantire i maggiori ricavi. L’ultimo ticket del parcheggio gli utenti della strada l’hanno pagato il 6 novembre 2021. Un anno e mezzo dopo il servizio è sempre libero e non sono state sufficienti un paio di gare d’appalto (andate deserte) per ripristinarlo. In attesa che vada a buon fine l’ultimo tentativo, con cui il Comune di Tortolì confida di aggiudicare per otto anni la gestione sia dei parcheggi su strada che del multipiano (totale 560 mila euro), il capitolo di bilancio dove confluivano gli introiti della sosta onerosa resta al verde. (ro. se.)

