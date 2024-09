«I parcheggi di via Sant’Antonio in consegna entro settembre» 

Sono giunti ormai al traguardo i lavori relativi alla realizzazione dei nuovi parcheggi nella via Sant’Antonio a Iglesias.

Due aree di parcheggio, per un totale di novanta posti, che il prossimo anno diventeranno 120 grazie all’ampliamento di un piano intermedio in acciaio. Sono compresi, naturalmente, i parcheggi per le persone disabili. «I lavori verranno consegnati - entro la fine di settembre, fra poche settimane – assicura l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Alberto Cacciarru –. Restano da montare i lampioni al secondo piano e da completare il montaggio delle fioriere che fungono da parapetto».

