I parcheggi della discordia 

La sua è una protesta che non si vede tutti i giorni. Bruno Piras, imprenditore di Nuoro, da ieri ha affisso all’interno dei parcheggi dell’ex Standa in viale Costituzione una gigantografia di quello che, a suo giudizio, è un enorme torto urbanistico che subisce da quasi quarant’anni. «Per ora non posso fare altro, la burocrazia e non solo sta calpestando i miei diritti, sono pronto a chiedere i danni al Comune», dice. Davanti alla sua struttura c’è un’incompiuta. È sorto un caseggiato. «Dove invece - spiega - doveva esserci verde pubblico prima, o un campo da tennis a piano strada e sotto una pista di pattinaggio su ghiaccio, dopo. Invece il Comune, solo pochi mesi fa, non solo è intervenuto ma ha concesso un via libera in difformità trasformando quell’area in commerciale e danneggiandomi. Chiederò i danni».

La protesta

Piras ha affisso una gigantografia, dove ripercorre tutto l’iter burocratico partito dal 1982, su quel sito destinato inizialmente a verde pubblico.

Negli anni Novanta la Regione aveva concesso una zona ad uso sportivo per l’edificazione di una pista di pattinaggio totalmente interrata e sopra, a piano strada, un campo da tennis. Ma la costruzione nacque già con delle difformità: oggi è più alta di alcuni metri rispetto all’idea originaria. Costruita con i pilastri in mezzo a quella che doveva essere una pista di pattinaggio. Seguì l’apposizione di un vincolo a parcheggio perpetuo pubblico, sino ad arrivare allo scorso gennaio quando dal Comune, dopo i dinieghi in commissione edilizia, concessioni ritirate in autotutela, ordini di demolizione e contrordini - secondo Piras in maniera non limpida - arriva un nuovo cambio di destinazione d’uso, votato anche dal Consiglio, diventando area commerciale privata. Ma privati sarebbero diventati anche quei parcheggi che dovrebbero essere e rimanere pubblici.

L’amministrazione

L’assessore ai Lavori pubblici, Fabrizio Beccu, spiega: «Non conosco la vicenda, è una procedura partita dagli anni Ottanta. Noi siamo sempre disponibili al confronto con i cittadini e gli imprenditori. Se l’imprenditore ha legittime aspettative o pensa di avere subito pregiudizi nei suoi interessi si difenda. Noi siamo aperti al confronto e al dialogo». Sul caso “pista sul ghiaccio” Beccu è chiaro: «I procedimenti sono incardinati dagli anni Ottanta, e seguono l’evoluzione del Piano regolatore, del Puc, di tutti i cambiamenti che ci sono stati in 40 anni. Come amministratore non posso entrare nel merito, autorizzazioni e documenti vengono rilasciati dagli uffici tecnici».

I danni

Piras è pronto a far valere i sui diritti. A modo suo, con la gigantografia, ha voluto raccontare a tutti come un’area verde si trasforma in cemento, perché dice: «Sono convinto che l’iter seguito sino ad ora non è stato dei più lineari. Mi tutelerò, chiedendo un risarcimento e facendo ricorsi in tutte le sedi».

