I parcheggi blu invadono la costa 

Ci saranno quasi tremila strisce blu, il triplo dello scorso anno. Per la prima volta la sosta nelle strade interne delle borgate marine non sarà gratis. Qui infatti chi risiede nelle abitazioni avrà un pass rilasciato dal Comune al costo di 5 euro, gli altri pagheranno la sosta per tutta la giornata (non a ore), con un costo anche di venti euro a seconda del veicolo. Sono alcune novità del Piano che regolerà il parcheggio a pagamento nel litorale di San Vero.

Il Piano

Tutto è stato studiato per fare ordine nella marina e limitare i disagi per residenti e turisti, ma anche per tutelare l’ambiente e garantire decoro e sicurezza. «E per evitare conflitti sull’uso delle strade o di usi impropri delle stesse che in passato hanno determinato notevoli criticità e un abbassamento della qualità dei servizi», si legge nella delibera di Giunta. Le strisce blu saranno attive a partire da metà giugno; il Comune per ora è al lavoro per ottenere dalla Regione la sospensione delle terre civiche da adibire a parcheggi, sia per affidare il servizio. Ma anche per acquistare le corde e i paletti per delimitare gli stalli: totale dell’investimento 50mila euro.

Le novità

Novità non solo nelle strade interne delle borgate, dove da sempre i residenti hanno difficoltà ad uscire dalla propria casa per l’invasione delle auto, ma anche sul lungomare di Putzu Idu. Le auto fino a 2 ore pagheranno 5 euro, 7 fino a 4 ore e 9 euro per sei ore. «Un modo - come si legge nella delibera - per prevenire l’eccessiva concentrazione di auto e bagnanti in prossimità delle spiagge maggiormente accessibili e di accogliere, regolare e ripartire in modo uniforme le presenze lungo tutta la fascia litoranea costiera di San Vero». Costi elevati anche perché a Putzu Idu ci sono i principali servizi tra cui i chioschi e i bagni. Anche quest’estate sul lungomare sarà confermato il divieto di transito dei mezzi motorizzati dalle 20.30 alle 5. Nei vari litorali sono previsti poi gli abbonamenti stagionali sia per i residenti a San Vero, ma anche quelli giornalieri. I parchimetri verranno installati invece a Putzu Idu, S’Anea Scoda, Mandriola, Sa Mesa Longa, Su Pallosu, Sa Marigosa, Sa Rocca Tunda e Su Crastu Biancu.

I costi

Sempre nella delibera di Giunta si legge che parte delle entrate derivanti dai parcheggi a pagamento verrà destinata a coprire anche il costo della raccolta e smaltimento dei rifiuti, la pulizia delle spiagge, la manutenzione del verde e lo sfalcio delle siepi.