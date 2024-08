I parcheggi a colori A Masullas la strada è una tela dipinta 

L’effetto è quello di un arcobaleno di colori, un murale a terra realizzato esattamente a bordo strada lungo la via Nazionale di Masullas, nello spazio destinato ai parcheggi. Si chiama “Il museo fuori dal museo”, il progetto di arte contemporanea promosso dal Comune e realizzato con la direzione artistica di Giorgio Casu, mago della street art con un’esperienza internazionale e che in Sardegna ha cambiato il volto degli spazi urbani “residuali” di città e paesi. Così a Masullas, dove l’arte si fa strumento per ingentilire gli spazi urbani, riqualificarli e ridar loro nuova vita.

Un percorso integrativo e introduttivo all’esperienza all’interno del museo del paese, il GeoMuseo Monte Arci Stefano Incani, in cui sono custoditi millenni di storia geologica della Sardegna. «Ogni parcheggio è dedicato a un minerale la cui cromia lentamente sfuma per tutta la lunghezza della strada. Sono partito dall’ossidiana, l’oro nero di Sardegna, per passare al colore blu, che diventa verde, poi giallo, rosso e infine viola», racconta Giorgio Casu. Sfruttando queste grandi “tele di cemento”, si potrà quindi anche in futuro, permettere a più artisti di esprimersi. «Abbiamo abbracciato fin da subito il progetto», spiega il sindaco Ennio Vacca, «ma non credevamo si trasformasse in un qualcosa di così bello e significativo per la nostra comunità, la nostra storia. L’arte è un ponte verso l’educazione al bello e al dialogo».

RIPRODUZIONE RISERVATA