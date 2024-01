I panini alla mortadella nella foresteria di via Aosta 

«È stato straziante, sono andato via piangendo e ancora adesso a riparlarne mi commuovo». Fabiano Mulas, 63 anni, imprenditore turistico cagliaritano (con un passato da esterno nella Primavera della Ternana), è tra i mille e mille tifosi che hanno sfilato davanti a Gigi Riva, ieri nella camera ardente alla Domus. Perché lui con Gigi praticamente ci ha vissuto.

È nato e cresciuto al civico 4 di via Aosta, in quella che allora era la foresteria del Cagliari. Papà Giacomo aveva il negozio di generi alimentari sotto casa: «Noi vivevamo in un appartamento al secondo piano», racconta, «mentre l’intero primo piano era occupato dal Cagliari. Avevo tre anni e mezzo quando Gigi arrivò e non posso ricordarmelo, ma ricordo bene quando andava a fare il panino nel negozio di papà». Li incontrava: «Certo. Non c’erano tanti soldi, capitava spesso che andassero a prendere un panino con la mortadella. Il lunedì poi si intrattenevano a parlare della partita». Tra loro, Gigi. «Ricordo che», prosegue Mulas, «siccome giocavamo nello spiazzo sterrato a pallone, quando lo vedevamo passare gli tiravamo il pallone e lui ce lo restituiva mandandoci in brodo di giuggiole». Memorie preziose: «Il suo primo alloggio cagliaritano è stata anche la mia prima casa. Mia madre dice che mi prendeva in braccio. Ma sapete una cosa: io Gigi me lo ricordo molto allegro con i compagni, tutt’altro che taciturno». ( c.a.m. )

