I pani votivi alle Cortes 

Domani e domenica a Orune la tappa che chiuderà la lunga maratona di Autunno in Barbagia. “Partzas in Ainas” sarà l’ultimo appuntamento di una kermesse che ha messo in vetrina la Sardegna più autentica con le eccellenze gastronomiche, la cultura, le tradizioni e l’ospitalità. Orune propone l’arte antica della panificazione e della pasta fatta a mano con i laboratori di “Mani in pasta”, dedicati ai pani votivi e dimostrazioni del pane “apostolu”, di “su pane modde”, di “sos puzoneddos de su Cossolu”, di “su cocconeddu de recottu” e “sas montecadas”. I canti e i balli della tradizione faranno da cornice alla vestizione dell'abito tradizionale e, ancora, dimostrazioni su come il pane carasatu può trasformarsi in autentiche opere d’arte attraverso il sapiente lavoro dell’artista Gianni Mattu. (m. d.)

