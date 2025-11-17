VaiOnline
Viale Colombo.
18 novembre 2025 alle 00:30

I panda natalizi fanno il pieno di selfie 

Era uno, sono diventati due. Sorpresa nella rotatoria all’incrocio tra viale Colombo e via Marconi dove accanto al solito grande panda natalizio, per la gioia dei bambini, è comparso anche un pandino più piccolo.emmeno il tempo di piazzarli al centro della rotonda, che immediatamente è iniziata la corsa ai selfie.

Diverse installazioni natalizie sono state montate anche in altre zone della città. Al posto della balena e Pinocchio, nella rotatoria del Poetto di fronte alla Bussola, è arrivato un più sobrio Babbo Natale gigante, mentre in piazza mercato quest’anno niente slitta ma un igloo che i bambini sembrano già apprezzare molto perché c’è la possibilità di addentrarsi al suo interno e di scattare le immancabili foto di rito.

Intanto è finito anche l’allestimento notturno delle luminarie in viale Colombo: anche qui si torna all’antico con stelle, palle di Natale e ghirlande come quelle sistemate qualche anno fa. E il conto alla rovescia per l’accensione è già iniziato: venerdì, in anticipo anche rispetto all’anno scorso quando si era atteso il 28 novembre, saranno accese tutte le luci, che sono a led quindi a risparmio energetico. Per un Natale un po’ in anticipo che presto vedrà l’avvio di numerose iniziative. (g. da.)

