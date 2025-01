I paesi restano al buio per venti ore 

La rete elettrica di alcuni paesi della bassa Marmilla, nelle prime ore del mattino di sabato, è andata in tilt, causando un blackout che in alcuni casi è durato oltre 16 ore. In una zona in cui le piogge sono cadute, ma non in modo eccessivo, l’interruzione di elettricità sembra imputabile alla vetustà della rete. Metà del paese di Villanovaforru è rimasto al buio dalle 4 del mattino di sabato con l'elettricità tornata intorno alle 20.30. Circa 50 utenze sono state lasciate 16 ore senza corrente

Andrea Vacca, un giovane genitore, descrive così le difficoltà: «C'è un grande disagio. Con una bambina di 3 anni, le difficoltà aumentano e siamo dovuti andare dai miei suoceri a Sanluri per poter caricare i telefonini, lavarci e mangiare. Non si può rimanere così tanto tempo senza elettricità. Le nostre riserve alimentari nel freezer si sono scongelate e gli alimenti presenti nel frigorifero, probabilmente, andati a male».

Matteo Mandis, vicesindaco di Villanovaforru, esprime la sua frustrazione. Dal Comune erano in contatto con i tecnici Enel nella speranza di una rapida risoluzione, che però non si è verificata: «Capiamo le situazioni di urgenza che Enel ha dovuto affrontare, ma sedici ore di blackout rappresentano un grave disagio, che fortunatamente non ha avuto conseguenze peggiori. Riconosciamo la disponibilità dei tecnici nel tenerci aggiornati, ma allo stesso tempo non possiamo non rilevare che le emergenze non possono travolgere in questo modo la gestione del servizio. È senz’altro urgente intervenire sull’efficienza della rete elettrica affinché situazioni simili non si ripetano».

Anche a Villanovafranca si sono verificati disagi causati dalla mancanza di energia elettrica da sabato mattina. «In particolare, un vicolo in via Vittorio Emanuele è rimasto senza elettricità», spiega il sindaco Matteo Castangia. La fornitura è ripresa intorno alle 20 «fortunatamente senza gravi disagi».

A Segariu , diverse vie del centro sono rimaste al buio a causa di un guasto all’illuminazione pubblica. Il disservizio, tuttavia, non è stato causato dal maltempo, ma “sembrerebbe dovuto a un problema dei nostri impianti, che cercheremo di risolvere a breve”, spiega il vicesindaco Alex Lai.

Infine, a Ussaramanna , nei pressi del nuraghe, alcuni cavi sono andati in corto circuito. «Abbiamo subito allertato l’Enel e, fortunatamente, non si sono segnalati danni o interruzioni di elettricità in paese», conclude il sindaco Marco Sideri.