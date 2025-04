I paesi puntano su sport e inclusione: in campo a Oliena, Galtellì e Dorgali 

Sport e inclusione abbracciano i paesi. Oliena, Dorgali e Galtellì si impegnano per garantire, con iniziative e progetti, il benessere dei propri cittadini. Ieri a Oliena si è tenuto "Rica...mare sport e inclusione", una giornata sportiva e di laboratorio creativo, promossa dalla Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee e Asd Speedy Sport Onlus, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di tutte le associazioni locali. Gli olianesi si sono sfidati tra tornei di calcio, pallavolo, tiro con l'arco, pallacanestro, pesca sportiva. A Dorgali terminati invece i lavori al campo comunale di Osolai. A breve, l'amministrazione comunale darà il via a importanti interventi di riqualificazione nel palazzetto di viale Kennedy, nei campi da tennis di Cala Gonone e le palestre scolastiche dorgalesi. Anche a Galtellì si punta su benessere e sport in particolare tra bambini e adolescenti tramite il progetto Coesi, che coinvolge vari esperti in un confronto con i cittadini. (g.p.)

