«I paesi montani restino uniti» 

Le difficoltà in seno alla Comunità montana hanno avuto come epilogo le dimissioni del sindaco di Seulo Enrico Murgia, membro della giunta dell’ente. Scelta che i colleghi in buona parte hanno appreso dalla stampa seppure da tempo i rapporti si fossero ridotti al minimo. Il motivo? Una legge regionale secondo la quale le Comunità montane e le Unioni di comuni devono essere costituite da paesi della stessa provincia. Questa nuova realtà vedrebbe fuori Laconi (che si trova già con Oristano), Seui (che vorrebbe tornare in Ogliastra) e Seulo in attesa della conferma del referendum che ha sancito il ritorno a Nuoro.

Lo scontro

Quella di Murgia è un’uscita di scena rumorosa. «Ci siamo confrontati anche vivacemente», ha detto il sindaco di Gergei, Rossano Zedda, «ma quando si fa politica è normale. Piuttosto è brutto quando si fa silenzio. Come Comunità montana stiamo seguendo un percorso per il quale dobbiamo essere uniti, difficile discutere di alcuni aspetti politici re rivendicare servizi con chi non si riconosce in quell’ambito». Eppure non è ancora chiaro quali siano i passaggi che Seulo, Seui e Laconi dovranno fare. «Dispiace aver appreso dalla stampa la posizione del collega», ha detto il vice presidente Giovanni Daga, «in attesa di riportare la questione in assemblea ho chiesto alla Regione di esprimere un parere in merito all’interpretazione della legge, non è nell’interesse di nessuno che alcuni comuni escano, seppure rispettando le scelte delle popolazioni, ma l’assemblea dei sindaci non ha assunto nessuna posizione in merito».

L’analisi

«Il malcontento», ha detto la sindaca di Nurallao Rita Aida Porru, «è nato tutto da una norma poco chiara che ha destabilizzato alcuni comuni, spero si ritorni presto alla serenità che ci ha sempre contraddistinto». Parla di unità anche il sindaco di Isili Luca Pilia: «Il Sarcidano-Barbagia di Seulo storicamente è sempre stato un territorio unito, abbiamo necessità di portare avanti battaglie unitarie seppure tenendo conto della volontà delle popolazioni e delle amministrazioni». Sulla stesa linea il sindaco di Serri Samuele Gaviano: «Dispiace per questa scelta di Seulo, ma il territorio deve restare unito in tutti i suoi aspetti e in ogni occasione».

Più critico il sindaco di Mandas Umberto Oppus: «Il mio paese fa parte dei comuni montani da sempre, se uno sceglie diversamente si pone un problema, sono scelte dei comuni che rispetto ma anche gli altri devono rispettare le scelte di chi rispetta».

Preferisce non parlare di guerra e di scontri Eugenio Lai, sindaco di Escolca: «Si sta affrontando una questione imposta da una norma bene precisa. È normale allo stesso tempo che chi non crede in questo territorio unito e nel suo futuro non possa rimanere ad amministrarlo».

