I paesi, la poesia 

Oggi alle 15 su Videolina, per “Tg Cultura, l'intervista a Franco Arminio (nella foto), poeta e paesologo, che descrive l'idea di “paesitudine”. Sono i valori espressi dai paesi delle aree interne che definisce, per quello che rappresentano nella geografia e nella storia dell’Italia, “aree intense”. Franco Arminio, che manifesta il suo impegno civile anche con lo strumento straordinario della poesia, sarà in Sardegna dal 22 al 24 marzo invitato dal Club Jane Austen. Tre incontri a Villacidro, Pimentel e Cagliari, per discutere dei suoi temi: aree intense, spopolamento, poesia. Lo speciale è curato dal giornalista Massimiliano Rais.

