I paesi della montagna  uniti sotto le insegne della Scuola di musica 

I paesi della provincia di Nuoro uniti in nome della musica e della montagna. Sono aperte le iscrizioni per la Scuola civica di musica "della Montagna", attiva a Fonni (Comune capofila), Austis, Desulo, Dorgali, Oliena, Orotelli, Tonara, Orgosolo e Mamoiada. La scuola è aperta a tutti, dai bambini agli adulti anche dei paesi limitrofi, con precedenza per i residenti nei Comuni associati. La scuola "della Montagna" nasce con lo scopo di promuovere, diffondere ed elevare l'istruzione musicale come elemento essenziale per la crescita culturale - oltre che sociale e intellettuale - dei giovani e dell'intera comunità.

Ora è dunque possibile effettuare l'iscrizione o la reiscrizione a uno dei corsi attivi con possibilità di scelta anche di una seconda disciplina (opzionale). I corsi attivi sono: canto lirico, canto moderno, pianoforte, pianoforte moderno, chitarra classica, chitarra moderna, basso elettrico, clarinetto, violino, flauto traverso, propedeutica musicale (giocare con la musica per gli allievi dai 6 ai 9 anni), corsi base di canto, chitarra e pianoforte per gli allievi dagli 8 ai 10 anni, organetto e batteria. Le iscrizioni dovranno pervenire ai Comuni entro il 31 agosto attraverso la compilazione di un modulo online presente nel sito dei Comuni stessi. Nella fase finale di compilazione è necessario allegare copia della ricevuta del pagamento della quota di preiscrizione di 20 euro. Alla fine di ogni anno scolastico, così come accade da ormai undici anni, gli allievi si esibiranno in saggi didattici musicali pubblici. (g. pit.)

