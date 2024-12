I pacifisti sfilano davanti all’aeroporto militare: no alle basi 

Le gelide raffiche di maestrale non hanno fermato un piccolo gruppo di pacifisti che ieri mattina hanno ribadito il loro “no” a guerre e servitù militari nel piazzale antistante l’ingresso dell’aeroporto militare di Decimomannu.

Intorno alle 10.30, dopo aver tentato invano di piantare una bandiera della pace nell’aiuola sulla quale svetta un caccia Starfighter, hanno desistito appendendola a un palo. Presenti sul posto carabinieri e Polizia per tenere sotto controllo una manifestazione autorizzata, non improvvisata e pacifica, sfociata in canti, balli e spiegamenti di bandiere e manifesti antimilitaristi: «Costruiamo il lavoro nella pace. No a chi inquina e avvelena il pane e la terra, no a Basi, no a fabbriche di armi, no alle guerre».

«Siamo contro le basi militari - ha dichiarato Marco Fontana - perché ostacolano il nostro sviluppo. In Sardegna c’è una occupazione demaniale pari al 65 percento sul totale nazionale. La presenza massiccia di servitù militari crea disagi soprattutto alle aree che dovrebbero essere destinate a un uso più consono alla nostra isola: agricoltura e allevamento». Sulla stessa linea Angelo Cremone: «Chiediamo che vengano dismesse le aree occupate dai militari. Non servono più, non siamo in Guerra fredda». (sa. sa.)

