«I nuraghi per attirare i turisti» 

Il patrimonio archeologico isilese ha bisogno di progetti che lo preservino e lo valorizzino. Non solo nuraghi, dove se ne contano almeno 51 di cui cinque ben conservati, ma anche domus de janas, capanne nuragiche e la chiesetta sull’isolotto in mezzo al lago. Un valore attorno al quale potrebbe girare una grande fetta dell’economia locale. Di questo ne sono convinti amministratori, estimatori di queste bellezze e le associazioni che si occupano di archeologia e di natura.

L’esperto

«C’è bisogno di interventi», ha detto Bruno Atzori appassionato e vice presidente del Club Unesco, «che mettano in sicurezza i siti, in alcuni casi i visitatori attualmente si muovono da soli spostando e toccando le cose, alterando dunque il posto». Per mettere in luce il potenziale del patrimonio isilese ciò che serve è una campagna di scavi che manca ormai dai primi anni duemila.

«Eravamo riusciti», dichiara Enea Coni, 54 anni, ex assessore con il sindaco Salvatore Pala, «ad avviare delle campagne di scavo grazie ad una collaborazione con l’università di Cagliari e a tanti volontari, abbiamo lavorato nel nuraghe di Asusa dove non si era mai intervenuti, i ritrovamenti fecero ipotizzare uno stravolgimento della storia nuragica della Sardegna. E per il nuraghe Is Paras non ci sono mai stati dei veri e propri scavi».

Il Comune

Intenzione dell’amministrazione guidata da Luca Pilia è quella di valorizzare questi due giganti dell’archeologia del Sarcidano. Attualmente è in corso un consolidamento della tholos di Is Paras, situazione che ha portato alla chiusura del sito per tutta la stagione estiva. «Abbiamo un altro progetto», ha detto il primo cittadino, «di 1500 mila euro che prevede anche scavi, così come c’è un progetto di recupero per Asusa». Un’area ricca purtroppo spesso trasformata da maleducati in un immondezzaio. «Periodicamente impegniamo degli operai per ripulire», aggiunge Pilia, «ma non viene rispettato il lavoro fatto, vorremmo farlo gestire in maniera unitaria con il museo dell’archeologia funeraria i cui lavori sono quasi ultimati».

Secondo gli appassionati di questo mondo antico bisogna continuare ad investire su questo patrimonio. «Per entrare nel circuito Unesco – ha aggiunto Atzori – «dobbiamo risistemare non solo i nuraghi, ma Asusa è una ricchezza incredibile che potrebbe far scrivere una pagina di storia importante».

