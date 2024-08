I nuraghi fanno il pieno di turisti 

L’archeoturismo in Ogliastra cresce e piace ai turisti. Non solo stranieri. La stagione estiva ancora non è giunta al termine, ma i numeri dai siti di Lanusei, Ilbono e Villagrande parlano chiaro. A dare slancio al settore la sinergia con Comuni, scuole e associazioni.

Forros

Alle porte d’Ogliastra e ai piedi del Gennargentu S’Arcu ‘e is Forros di Villagrande, ha un alto grado di fascinazione verso i visitatori.

Alessandra Garau, coordinatrice del progetto insieme a Mariangela Cau, di Archeonova che gestisce il sito, sottolinea. «I nostri visitatori non sono di passaggio ma ci cercano. Sono per la maggior parte sardi che vengono qui perché Forros è uno dei siti più importanti della Sardegna a livello scientifico. Custodiamo un santuario e gli scavi hanno restituito riscontri talmente importanti che attirano i turisti. Inoltre, c’è una bella sinergia con Villagrande. Questo arricchisce l’offerta».

Seleni

La cooperativa La Nuova Luna gestisce il Nur Archeopark, l’area archeologica di Seleni a Lanusei e quella di Scerì a Lanusei. Anche qui il bilancio è positivo, come spiega Salvatore Acampora. «Di fatto, oramai, la stagione dura tutto l’anno perché partecipiamo costantemente a rassegne, fiere come Tourisma, la più grande fiera del turismo archeologico. Ha portato dei flussi sia in bassa stagione che in alta stagione. Inoltre, con il Nur Archeopark i numeri sono cresciuti anche grazie alle scuole. Possiamo contare una settantina di istituti provenienti da tutta l’Isola. Il turismo esperienziale si è destagionalizzato, soprattutto con gli stranieri, quindi i numeri sono in crescendo». A fare bene a questi attrattori anche la collaborazione con le altre realtà del territorio. «Ci sono una serie di iniziative di promozione congiunta con altri soggetti del territorio, come il distretto culturale del Nuorese, Itacà, o il Centro commerciale naturale Le falere.

Sinergia

Anche il fascino del sito di Scerì a Ilbono non ha lasciato indifferenti i turisti. «Fa il paio con i siti di Lanusei, perché cerchiamo di promuovere in maniera integrata tutto il territorio, Villagrande, Lanusei e Ilbono. E per questo motivo abbiamo avuto riscontri positivi. Anche l’amministrazione di Ilbono, come quella di Lanusei da dieci anni, ha lavorato in stretta sinergia con noi, migliorando l’area e i servizi».

