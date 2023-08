I nuovi treni per Isili partono tra i disservizi: guasto e tanti ritardi 

A luglio la Regione ha annunciato la messa in funzione di sette nuovi treni, più veloci e meno inquinanti poiché a trazione diesel-elettrica, per la tratta Monserrato-Isili. Ma a quanto pare il servizio non inizia nel migliore dei modi. È quanto denuncia Michele Vacca, referente per la Sardegna di Utp, l’associazione Utenti trasporto pubblico: «Dopo un anno e sei mesi dall'arrivo nell’Isola», ieri «sono stati messi in servizio i nuovi treni Srd e Arst sulla linea Monserrato-Isili. Alle 12.50 era prevista la partenza dalla stazione San Gottardo di Monserrato, ma il treno è arrivato in banchina solamente alle 13.10». Vacca prosegue il racconto del primo viaggio dei nuovi mezzi: «Dopo innumerevoli tentativi di partenza, alle 13.50 ci è stato comunicato che il treno non sarebbe partito e che avrebbero mandato un'altra automotrice in sostituzione. È arrivata un’automotrice ADe del 1956, ovviamente senza aria condizionata, dove i pochissimi viaggiatori (quasi tutti i residenti dei Comuni serviti dalla linea dopo quindici anni di gestione Arst con disservizi e prolungate interruzioni si sono comprati la macchina) hanno potuto iniziare il viaggio con un'ora e nove minuti di ritardo». C’è dunque parecchia delusione e, nonostante riconosca che qualsiasi mezzo nuovo possa avere dei problemi iniziali, il referente sardo dell’Utp si domanda «quali collaudi abbia fatto l’Arst in questo anno e mezzo. È bene ricordare anche che la notte, le domeniche e i giorni festivi sulla linea non circolano treni, quindi non avrebbero avuto alcuna difficoltà a svolgere collaudi e prove». (ste. lap.)

