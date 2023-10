I nuovi rossoblù ai raggi X: zero gol, i giovani in stand by 

Dieci volti nuovi per affrontare la riconquistata Serie A. Di questi, nove sono già scesi in campo e il decimo, Simone Scuffet, potrebbe fare il suo esordio tra i pali proprio domenica, contro la Roma. Un mercato extralarge che però, al momento, non dà risultati. Anche perché il Cagliari di Claudio Ranieri si ritrova a dover fare la “preparazione” durante la prima parte di campionato. Con partite che contano tre punti, quelli che, in queste prime sette giornate, sono rimasti una chimera.

Fin dal primo giorno, Ranieri aveva chiesto due attaccanti, fiutando gli acciacchi di Pavoletti e le condizioni di Lapadula e Mancosu, subito dopo sottoposti a interventi chirurgici e fin qui mai utilizzati. La prima scelta era il sampdoriano Gabbiadini, poi si era puntato su altri elementi, come il milanista Colombo. Alla fine, ecco spuntare l'uzbeko Shomurodov dalla Roma e, in chiusura di mercato, Petagna dal Monza, entrambi in prestito. Shomu si è presentato in ritiro in Val d'Aosta senza neanche una corsetta in giardino, con una condizione tutta da costruire, mentre Petagna aveva nelle gambe solo le amichevoli estive. I due sono in uno stato di forma precario: l'uzbeko è sempre entrato in campo (due volte da titolare), l'ex Spal ha subito esordito a Bologna, fermandosi per un infortunio al polpaccio che lo ha costretto a saltare l'Udinese, per poi giocare le successive tre partite. L’uno e l’altro ancora a secco di gol e prestazioni.

Subito dentro

Altra richiesta di Ranieri, due difensori centrali d'esperienza. Anche qui gli obiettivi iniziali (Palomino e Mina) sono saltati e si è virato sul polacco Wieteska e il greco Hatzidiakos. Il primo, scoperto nel Clermont, è stato pagato 5 milioni ed è stato mandato subito in campo a Bologna. Per lui 4 presenze, tutte da titolare, e una sola gara saltata, quella con l'Atalanta, per squalifica dopo l'espulsione con l'Udinese. Sempre utilizzato anche Hatzidiakos, arrivato a titolo definitivo dall'AZ Alkmaar proprio nell'ultimo giorno di mercato e costato poco più di 2 milioni.

I fedelissimi

Augello e Jankto sono forse gli unici due giocatori indicati concretamente da Ranieri, che li aveva allenati alla Samp. Il primo ha saltato fin qui solo l'esordio a Torino, mentre il ceco ha pagato un infortunio che gli ha fatto saltare la preparazione: tre presenze, prima dello stop per un problema gastrointestinale che solo ora sta risolvendo, visto che ieri è tornato a lavorare finalmente in gruppo, anche se solo parzialmente.

Linea verde

Infine i giovanissimi, con i 2003 Prati e Sulemana e il 2002 Oristanio. Con loro Ranieri usa il bilancino: sei presenze (ma solo una da titolare) per Oristanio, cinque per Sulemana (sempre dal 1') e due per Prati. Ma con la Roma potrebbe esserci una maglia da titolare per tutti e tre.

E con i giallorossi potrebbe esserci l'esordio del decimo volto nuovo, il portiere Scuffet. Decisione che Ranieri prenderà forse all'ultimo.

Intanto gli allenamenti proseguono anche questa mattina. Ieri ha lavorato in personalizzato Luvumbo, seguito con attenzione dallo staff medico. In personalizzato anche Mancosu e Capradossi, indisponibili per domenica.

