«I nuovi poveri? Malati e invisibili» 

inviato

Guspini. «C’è chi ha utilizzato i risparmi di una vita per curarsi e si è ritrovato povero da un giorno all’altro. Fino a qualche tempo fa erano solo casi isolati. Negli ultimi tempi il fenomeno purtroppo è in aumento». È preoccupato don Claudio Marras, parroco nella chiesa di San Giovanni Bosco a Guspini. «Sono qui da 13 anni – racconta – e nel tempo ho capito che la mappa del disagio cambia in continuazione. Ci sono famiglie che improvvisamente sono state costrette a cambiare il tenore di vita. Si sono ritrovate povere da un giorno all’altro e non chiedono aiuto né ai Servizi sociali del Comune né alla Caritas. Non saprei dire se si tratta di pudore o vergogna. Sono situazioni quasi invisibili». Gli animatori della parrocchia, che si trova nel quartiere di Is Boinargius, spesso vengono a conoscenza di situazioni disagio e si mobilitano per aiutare chi è in difficoltà.

La solidarietà

Guspini è un paese solidale. Il volontariato nell'ex centro minerario ha radici profonde. Spesso l’aiuto per il prossimo si manifesta anche in situazioni informali. Come accaduto proprio nella chiesa di San Giovanni Bosco, dove è stata celebrata la festa dei cinquantenni. «Per contribuire alla nostra attività quotidiana hanno voluto consegnare alla parrocchia una grandissima quantità di cibo e prodotti per l’igiene personale da destinare ai poveri – continua don Claudio Marras – un gesto che mi ha commosso, cosi come mi commuove tutto ciò che ruota nel mondo della solidarietà». Parole condivise anche da don Marco Statzu, direttore della Caritas diocesana di Ales Terralba. «Facciamo il possibile – sottolinea – purtroppo ci sono tante forme di povertà. Ci sono molte persone che non riescono a pagare le bollette. Noi cerchiamo di aiutare tutti. Valutiamo sempre in che modo intervenire. Prima di tutto viene il dialogo con le persone in difficoltà. Cerchiamo di capire quali sono i loro bisogni. Negli ultimi anni dobbiamo occuparci di chi si è impoverito pagando le spese sanitarie. In tanti si rivolgono alle finanziarie per poter pagare altri servizi medici che purtroppo non vengono garantiti dalla sanità pubblica».

Il Centro d’ascolto

Tre camere al piano terra in una casa del centro storico di Guspini. Negli scaffali c’è di tutto: alimentari, farina, sale, sapone, detersivi, dolci, biscotti. Davanti alla porta ci sono alcune persone. Fanno la fila per ricevere una grande busta piena di cibo. Una donna sui cinquant’anni chiede «tre piccoli pandori da portare ai bambini». Una delle volontarie le chiede di pazientare un attimo, entra in un piccolo magazzino e torna con i dolci. La donna sorride e ringrazia. Isa Saba, insegnante in pensione, coordina l’attività del Centro d’ascolto della Caritas. Si nuove in una distesa di confezioni natalizie, un centinaio di buste color rosso vermiglio da consegnare ai cittadini meno fortunati. Tra le persone in fila ci sono uomini che hanno perso il lavoro, ex cassintegrati e qualche pensionato che non arriva a fine mese. C’è anche una donna con due bambine. Si è separata da poco dal marito: «Vivo un momento molto complicato. Mi trovo costretta a rivolgermi al Centro d’ascolto». Isa Saba sottolinea che «la povertà aumenta sempre. Fortunatamente la comunità di Guspini è molto sensibile al tema della solidarietà. I commercianti anche quest’anno sono stati molto generosi. Un bellissimo segnale».

Il Comune

Alberto Lisci, assessore comunale ai Servizi sociali, conosce molto bene il pianeta povertà. «Me ne occupo da nove anni – afferma – il nostro Comune fa parte del Plus e questo ci aiuta molto nella programmazione dei servizi. Ci sono inoltre gli interventi curati direttamente con i fondi del nostro bilancio, circa 300mila euro. Cifra che purtroppo è insufficiente per affrontare tutte le emergenze. Abbiamo però la fortuna di avere una grande rete solidale. Mi preoccupano tutte le forme di disagio, in particolare la povertà educativa».

RIPRODUZIONE RISERVATA