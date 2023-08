I nuovi parcheggi pronti a fine agosto  

Proseguono i lavori a Sestu in via Torricelli, per creare una nuova area di sosta. Di fronte presto ci sarà anche un’area verde. Da poco è stato steso l’asfalto, e ora è in corso una pausa perché possa consolidarsi. Poi saranno tracciati i nuovi parcheggi. «La segnaletica orizzontale verrà realizzata a fine mese», garantisce il vicesindaco Massimiliano Bullita. «Sulla via Torricelli si ripercuote l’annosa mancanza di parcheggi di via Tripoli, se poi si considera la vicinanza della scuola di via Galilei e che a breve si realizzerà il parco urbano si comprende quanto fossero necessari».

