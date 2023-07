«I nuovi parcheggi intasano le strade» 

Sosta selvaggia, passi carrabili occupati e pericoli per i pedoni. Il problema dei parcheggi nel centro storico di Selargius diventa sempre più un incubo, aggravato dai recenti stalli tracciati dal Comune in diverse vie senza marciapiedi, troppo strette per contenere mezzi in sosta e in transito assieme a chi si sposta a piedi. Un disagio “storico” tornato al centro del dibattito in Consiglio comunale con un’interrogazione della consigliera comunale di minoranza Francesca Olla.

L’interrogazione

«A Selargius c’è carenza di parcheggi in numerose strade del centro storico», sottolinea, «e l’amministrazione spesso si è tappata gli occhi nonostante i disagi creati a quei cittadini che non riescono a uscire da casa con la propria auto, oppure costretti a mille manovre a causa dei veicoli parcheggiati davanti all’ingresso di casa. Perché allora tracciare i parcheggi in queste vie che, per legge, sono troppo strette per avere stalli a bordo strada? In questo modo, si rende legittima una situazione che non lo è. Oltretutto», aggiunge la consigliera Olla, «c’è chi è stato costretto a pagare la tassa per il passo carrabile, che però non dovuta vista la tipologia della strada, e si ritrova lo spazio occupato».

Le cattive pratiche

Un problema che i vertici del Comune conoscono bene. «La sosta selvaggia è sicuramente nota, non circoscritta a Selargius né, e sono sicuro che la collega Olla concorderà, imputabile a questa amministrazione, ma dovuta al non rispetto delle regole: purtroppo è un male sempre esistito», la replica dell’assessore alla Viabilità, Gigi Gessa. «Ovviamente la carenza di organico della Polizia locale, mai nascosta e a cui stiamo cercando di porre rimedio con nuove assunzioni, non aiuta. Per quanto riguarda la questione dei nuovi stalli tracciati», assicura l’esponente della Giunta comunale, «gli uffici stanno facendo le verifiche».

«Non ci stiamo più»

Anche i residenti, esasperati da continui episodi di parcheggio selvaggio, fanno appello al Comune. E c’è chi ha il passo carrabile ma si è visto costretto a difendere lo spazio davanti all’ingresso di casa con due secchi e una tavola. «Già prima di tracciare i parcheggi era una sofferenza quotidiana», racconta Milvia Frau in via Genova, «adesso è il caos. Per poter cancellare il parcheggio davanti all’ingresso di casa, pretendono che si paghi la tassa per il passo carrabile: cosa che abbiamo fatto da inizio giugno», dice la donna, «ma le strisce che delimitano il parcheggio ci sono ancora e chiunque lo utilizza. Di recente sono stata male e ho dovuto chiamare mia figlia, arrivata da Sestu, per potermi portare al pronto soccorso, perché mio marito non riusciva a uscire dal parcheggio interno. Il Comune deve intervenire subito», aggiunge la cittadina, «non possiamo pagare una tassa e non vedere riconosciuti i nostri diritti». Stesso appello da via Marsala e via Confalonieri: «Impossibile camminare per strada, qui i parcheggi devono sparire altrimenti si rischia di essere investiti».

