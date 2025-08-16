I nuovi numeri per chiamare la Guardia medica 

I numeri storici di telefonia fissa delle undici sedi di guardia medica in Ogliastra cessano definitivamente di funzionare. Il distacco avverrà sabato prossimo e da quel momento gli utenti in cerca di assistenza dovranno chiamare il 116117, il numero unico europeo per le cure mediche non urgenti, strumento adottato per facilitare l’accesso della popolazione ai servizi socio-sanitari territoriali.

A prestare assistenza sarà un operatore collegato dalla centrale Areus di Nuoro che, sulla base del racconto dell’utente, procederà (nel caso fosse necessario) a contattare il 118 oppure, più semplicemente, potrà informare l’utente sulla copertura della sede più vicina.

I riflessi della novità potranno essere solo che positivi. «Una novità che agevola molto l’utente», spiega Sandro Rubiu, direttore responsabile del distretto sanitario di Tortolì. Il numero è disponibile dallo scorso maggio e dopo un periodo di rodaggio è arrivato il momento di staccare le vecchie utenze. L’avvio è stato possibile grazie alla collaborazione tra l’Areus e le direzioni di Asl Ogliastra e il dipartimento Sanità digitale e innovazione tecnologica di Ares. (ro. se.)

