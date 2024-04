I nuovi murales della Galleria del Sale 

Da Molentargius al ritrovato lungomare Su Siccu: la Galleria del Sale è uno fra i progetti più interessanti partoriti dal mondo artistico cagliaritano. Uno spazio espositivo all’aria aperta che completa e diversifica il percorso di recupero di un’aria urbana che in un passato assai recente era luogo di degrado. Così, se in Sardegna alcuni paesi hanno elevato a marcatore identitario i murales, Cagliari da anni ha un percorso che da pochi giorni si è arricchito di quattro nuove opere firmate da Ericailcane (stella e pioniere della street art italiana), Daniele Gregorini, Paola Corrias e Skan.

Per l’anarchico Schirru

Un’azione che non a caso arriva a dieci anni dalla nascita di questo itinerario d’arte affascinante e alla portata quotidiana (ventiquattro ore su ventiquattro) dei visitatori consapevoli o occasionali come nessuno spazio espositivo tradizionale permetterebbe. Daniele Gregorini, cagliaritano, è il curatore del progetto e a lui spetta il compito di raccontare partendo certamente dal più famoso dei partecipanti a questa ultima tornata, Ericailcane: «Aveva già dipinto alla Galleria del Sale nel 2016. Quest’anno per celebrare il 25 aprile, ha creato un murale evocativo dedicato a Michele Schirru», l’anarchico sardo condannato a morte per aver progettato di assassinare il dittatore Benito Mussolini e fucilato il 29 maggio 1931. «L’opera ora si trova esattamente sotto il ponte Vittorio», prosegue Gregorini e va a coprire un lavoro del 2014 di Tellas, Ciredz e Crisa ormai quasi integralmente deturpato da scritte e graffiti realizzati con bombola spray».

Sovrapposizioni

Non è una novità il sovrapporsi di opere: anche il progetto firmato dall’artista originaria di Tertenia Paola Corrias, già architetta, designer e fotografa: «Il suo murale prende il posto di uno precedente del romano Marco Rea del 2020, prima coperto di scritte contro il presidente della società calcistica, poi di nero – in risposta – dalla stessa società sportiva», prosegue Gregorini. Uno spazio che suonava quasi come invito al riempimento. «Il titolo dell’opera di Corrias è “Panoramica” e vuole portare il fruitore a cambiare il punto di osservazione, per noi sardi l’immagine dovrebbe essere un chiaro richiamo alla stratificazione storica dell’Isola. Un invito a perseguire la conoscenza».

Riparazioni

Quasi un’opera di restauro, ma sarebbe riduttivo classificarla solo in questa maniera, è quella di un altro sardo (Selargius) molto affermato nel panorama della street art, Skan «che aggiunge ad una sua opera realizzata nel 2023, un nuovo livello d’immagine, inserendo al già presente viso sfaccettato maschile, una figura femminile che guarda lontano illuminata dall’alto. La sua opera originaria era stata deturpata con poster e scritte politiche».

Curatela

Il curatore del progetto Daniele Gregorini lascia per ultima la descrizione del suo murale: «Si chiama “Anche Achille deve morire”, in una deriva dei continenti, che vuole suggerire la creazione di identità, giace a terra un monumento aureo del semidio, oltre agli altri anche ai potenti toccherà la morte.

RIPRODUZIONE RISERVATA