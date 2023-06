I nuovi mastelli vanno a ruba 

I nuovi mastelli per la raccolta differenziata dei rifiuti a Capoterra vanno a ruba. Letteralmente a ruba: tantissimi i furti segnalati alla Teknoservice, la società che gestisce il servizio per conto del Comune. «Numeri altissimi», denuncia il coordinatore della ditta, Carmine Coda, «più o meno arrivano minimo una decina di utenti alla settimana, chiedendo un mastello o anche più di uno, che gli sono stati rubati. Il punto è che rubarli non ha senso: i nuovi mastelli sono nominativi, hanno un chip magnetico con un codice sul lato che verrà letto a breve dagli operatori ecologici tramite un braccialetto elettronico. Alla consegna, viene registrato un nuovo codice a barre insieme al nome. Quindi, quando gli operatori saranno muniti dei braccialetti, se un mastello è stato rubato, non si riuscirà a leggere il codice perché è stato disattivato dal sistema informatico. Dunque la spazzatura non verrà ritirata e si dovrà fare una segnalazione».

Le novità

Anche Silvia Sorgia, vicesindaca di Capoterra, interviene sulla questione: «Se gli operatori si accorgono che il codice del mastello non funziona, viene segnalato e scattano tutte le verifiche. Ma può anche darsi che i mastelli volino con il vento, bisogna verificare caso per caso». Chi subisce il furto del mastello deve presentarsi a ritirarne uno nuovo nel centro di distribuzione.

La vicesindaca annuncia poi altre novità: «La spazzatura non verrà ritirata a chi non paga la Tari. Stiamo predisponendo una vigilanza ambientale insieme a una serie di telecamere. Dopo i primi controlli abbiamo già sanzionato diverse persone. I vigili stanno lavorando parecchio, le sanzioni sono di circa 250 euro, ma dipendono dalla gravità. Molti rifiuti sono stati abbandonati da conducenti di furgoni, queste persone riceveranno i verbali più salati. I rifiuti in genere vengono lasciati nelle campagne, nelle zone di Baccalamanza, Rio San Girolamo, Comunità Montana. Io percorro giornalmente queste strade e controllo costantemente queste zone, che vengono ripulite e nel giro di due giorni si trova di nuovo un enorme deposito di rifiuti».

