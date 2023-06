I nuovi mastelli? Consegna al rallentatore 

La maggior parte dei cittadini non ha ancora ritirato i mastelli dotati di microchip e il Comune è costretto a prolungare il periodo di consegna per poter far partire la “tariffa puntuale” che permetterà al Comune di ridurre la quantità di secco non riciclabile e quindi i costi e alle famiglie di pagare in base al peso dei rifiuti prodotti. Ancora troppi i mastelli accatastati nell’infopoint della Teknoservice.

Il ritardo

Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Servizi tecnologici, spiega come il passaggio dall’attuale di sistema di tariffazione a quello nuovo – che dovrebbe consentire ai contribuenti più virtuosi di risparmiare sul costo della Tari – verrà comunque introdotto dopo un periodo di transizione: «Abbiamo prolungato il periodo di consegna dei nuovi mastelli in ecoplastica per consentire a tutti i cittadini di adeguarsi al nuovo sistema di gestione dei rifiuti. Per spiegare ai residenti i vantaggi che porterà la nuova tariffa organizzeremo degli incontri, abituarsi a differenziare in maniera corretta i rifiuti significa produrre meno secco e, di conseguenza, risparmiare sulla tassa. Ridurre il peso dei rifiuti non riciclabili da smaltire al termovalorizzatore è fondamentale: ad esempio, gettare un tovagliolo sporco nell’umido anziché nel secco, o smistare tra organico e plastica una cialda del caffè, fanno la differenza».

Sorgia introduce i nuovi servizi previsti nel capitolato della raccolta differenziata: «Ci saranno 30 cestini per le deiezioni dei cani e 200 contenitori getta carta. In tutte le spiagge, inoltre, saranno presenti i cestini per i rifiuti».

La minoranza

Silvano Corda, consigliere di minoranza e presidente della Commissione di vigilanza, continua a denunciare le inadempienze della società che gestisce il servizio:«Il miglioramento promesso non c’è stato, mancano spazzini, il parco macchine è inadeguato: ogni giorno ricevo diverse segnalazioni da parte dei cittadini, e puntualmente presento un esposto alla polizia locale. Il disciplinare tecnico del capitolato d’appalto dimostra come siamo ben lontani dalla serie di servizi che dovrebbero essere garantiti ai cittadini».

Qualche problema per quanto riguarda sfalci e pulizia delle strade anche nelle lottizzazioni, come spiega Carlo Carcangiu, amministratore di La Vigna: «L’erba è stata eliminata solo in parte, le strade del condominio non vengono mai spazzate, e a nulla serve inviare mail o telefonare per richiedere un intervento».

